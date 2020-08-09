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不爽被開單 男子罵員警「機車」判拘20天

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

41歲的吳姓男子今年4月交通違規被警方開單告發，但他不滿，罵員警「沒有像你這麼機車的警察」等語，結果罪加一等，被新北地院依妨害公務罪判拘役20日，得易科罰金2萬元。全案可上訴。

判決指出，吳男今年4月某晚騎車行經拎北上蘆洲區集賢269巷口，因紅燈迴轉而被巡邏員警攔下開單。起先，他央求員警不要告發，但後來見求情無效，遂心生不滿，變臉罵道「沒有像你這麼機車的警察」、「像你這麼機車的警察已經沒有了」等語，因此被控妨害公務。

事發後，吳男坦承犯行，被依侮辱公務員罪起訴。法院認為他明知員警是在執法，卻以不適當言語辱罵，其行為已侵害公務員執行職務的嚴正性與尊嚴，但考量他當時失業，犯後已經承認錯誤並與員警達成調解，最後考量他沒有前科等情量刑。

吳姓男子不滿員警開單，辱罵員警「機車」，結果新北地院判拘役20日，得易科罰金2萬元。示意圖／Ingimage
吳姓男子不滿員警開單，辱罵員警「機車」，結果新北地院判拘役20日，得易科罰金2萬元。示意圖／Ingimage

警察 妨害公務 公務員

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