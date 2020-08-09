不爽被開單 男子罵員警「機車」判拘20天

41歲的吳姓男子今年4月交通違規被警方開單告發，但他不滿，罵員警「沒有像你這麼機車的警察」等語，結果罪加一等，被新北地院依妨害公務罪判拘役20日，得易科罰金2萬元。全案可上訴。

判決指出，吳男今年4月某晚騎車行經拎北上蘆洲區集賢269巷口，因紅燈迴轉而被巡邏員警攔下開單。起先，他央求員警不要告發，但後來見求情無效，遂心生不滿，變臉罵道「沒有像你這麼機車的警察」、「像你這麼機車的警察已經沒有了」等語，因此被控妨害公務。