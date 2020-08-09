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飲酒後情緒不穩 英籍男砸車還吃上妨害公務官司

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

來台旅遊的一名英國籍男子疑因酒醉情緒失控，突如其來以徒手或拿水溝蓋方式，砸毀停放在路邊的車輛後逃逸，造成車輛駕駛座旁玻璃破損；警方獲報後依據現場目擊者提供的資訊，找到這名英籍男，但在員警詢問過程中，他還動手阻攔園警。警詢後，依毀損、妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，這名高約180公分、體重約有100公斤的英籍男，日前才來台旅遊。今天凌晨近6點時他疑似飲酒後情緒不穩，見到停放在新興區中山、玉竹三街口附近的車輛，便先後以徒手、搬動路旁水溝蓋砸車後逃逸。

轄區警方新興分局員警獲報後趕到現場，依據現場目擊者提供的特徵尋找，不久後即在玉竹二街附近的巷弄內找到這名英籍男，他隨即被帶回所內；車子遭砸的車主李姓女子也由警方通知到所提出毀損告訴。

原以為事情圓滿落幕，但這名英籍男卻在員警告知他必須留在派出所製作筆錄時，突然情緒失控，用手推開員警，再度吃上一條妨害公務官司。

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來台旅遊的一名英國籍男子疑因酒醉情緒失控，突如其來以徒手或拿水溝蓋方式，砸毀停放在路邊的車輛後逃逸，造成車輛駕駛座旁玻璃破損。記者邱奕能／翻攝
來台旅遊的一名英國籍男子疑因酒醉情緒失控，突如其來以徒手或拿水溝蓋方式，砸毀停放在路邊的車輛後逃逸，造成車輛駕駛座旁玻璃破損。記者邱奕能／翻攝
來台旅遊的一名英國籍男子疑因酒醉情緒失控，突如其來以徒手或拿水溝蓋方式，砸毀停放在路邊的車輛後逃逸，造成車輛駕駛座旁玻璃破損。記者邱奕能／翻攝
來台旅遊的一名英國籍男子疑因酒醉情緒失控，突如其來以徒手或拿水溝蓋方式，砸毀停放在路邊的車輛後逃逸，造成車輛駕駛座旁玻璃破損。記者邱奕能／翻攝

妨害公務 車主 酒駕

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