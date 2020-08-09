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連鎖早餐店漏開發票 興訟抗罰716萬勝訴

中央社 / 台北9日電

呷尚寶興訟抗罰，法院認定國稅局未證明漏稅為故意或過失，撤銷罰鍰。 報系資料照
呷尚寶興訟抗罰，法院認定國稅局未證明漏稅為故意或過失，撤銷罰鍰。 報系資料照

連鎖早餐店呷尚寶遭北區國稅局認定5年漏開發票，核定補徵營業稅額1433萬多元，並處0.5倍罰鍰716萬多元。呷尚寶興訟抗罰，法院認定國稅局未證明漏稅為故意或過失，撤銷罰鍰。

台北高等行政法院判決指出，呷尚寶興業股份有限公司在民國99年1月至104年6月間銷售貨物，沒依規定開立統一發票，漏報銷售額共新台幣2億8671萬多元，經調查局北機站及財政部北區國稅局查獲，國稅局核定補徵營業稅額1433萬5776元，並處0.5倍罰鍰716萬7888元。

呷尚寶不服，循序提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院認為，國稅局應依職權調查證據，並對納稅義務人有利及不利事項一律注意，不得僅採不利事證而捨有利事證於不顧；漏稅罰為結果犯，以發生漏稅結果為處罰要件，就漏稅結果，國稅局必須確實證明其存在，證明其有漏稅的故意或過失，才能以此處罰。

法院指出，本件國稅局沒有就呷尚寶漏稅行為有何過失或故意，做出積極的舉證，因此，就罰鍰0.5倍共716萬多元部分，予以撤銷，判呷尚寶勝訴，全案可上訴。

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