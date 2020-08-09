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騎機車未戴安全帽被取締 莽男罵警還扯壞無線電吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

胡姓男子被控於今年6月21日，在台南市善化區因騎乘機車未戴安全帽為警攔查，涉嫌以三字經侮辱依法執行職務陳姓和胡姓警員，並於逮捕過程中反抗，徒手拉扯陳佩帶無線電發話器，造成無線電發話器破裂損壞。台南地院依胡觸犯損壞公務員職務上掌管物品罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，胡（46歲）姓男子2017年間，因不能安全駕駛案件，經金門地方法院判處徒刑5月確定，2018年7月26日執行完畢。

胡又於今年6月21日晚間8點49分，在台南市善化區胡厝寮31-1號前，因騎乘機車未戴安全帽為警攔查，竟心生不滿，以「XX啦，猩猩穿衣服也是警察嗎」、「為什麼要給你們查，XXX，你們又不是警察」等語，當場侮辱依法執行職務陳和胡姓男警員，並於逮捕過程中反抗，徒手拉扯陳姓警員所佩帶無線電發話器，致該無線電發話器破裂損壞。胡於審理中坦承犯案。

胡所為觸犯刑法妨害公務罪、損壞公務員職務上掌管物品罪嫌及侮辱公務員罪。胡以一行為而同時觸犯上開三罪名，為想像競合犯，依刑法第55條從一重損壞公務員職務上掌管物品罪嫌處斷。胡曾受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯此案有期徒以上之罪，為累犯，依法加重其刑。

法官審酌胡於警員欲依法執行勤務時，竟為上開非法行為，藐視國家公權力，侵害警察機關執行職務嚴正性，影響社會秩序，但念在他犯後坦承犯行，態度尚可等一切情狀，量處其刑。

胡姓男子涉嫌以三字經侮辱陳姓和胡姓警員，並拉壞陳的無線電發話器，台南地院依胡觸犯損壞公務員職務上掌管物品罪，判處徒刑4月，得易科罰金。圖／本報資料照片
胡姓男子涉嫌以三字經侮辱陳姓和胡姓警員，並拉壞陳的無線電發話器，台南地院依胡觸犯損壞公務員職務上掌管物品罪，判處徒刑4月，得易科罰金。圖／本報資料照片

公務員 警察 妨害公務

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