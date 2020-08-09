15人騙錢報酬71萬元 法官判賠人民幣106萬多元

台灣人在波蘭設機房，2017年、2018年間詐騙大陸人808萬多元人民幣案，落網遭判刑確定的15名詐騙集團份子，查獲當時僅有4人共獲報酬71萬元，遭1名被害人請求損害賠償被騙的人民幣106萬7480元，苗栗地方法院認定共同侵權，最近判准並計算法定利息。

判決書指出，林姓男子2017年4月11日前，受綽號「阿四」金主邀約，加入跨國電信詐欺集團，聯繫串連海外電信詐欺機房及金主，並負責招募成員，指派及安排成員出國到設在波蘭的機房，另14人分工現場管理人（俗稱桶主）、電腦手、話務手及廚師等。

詐騙集團利用網路電話設備，撥打電話給被害人，機房內一線話務手佯裝為通信管理局人員，詐稱疑似個資外洩，必須向公安報案處理，再將電話轉接予假冒為公安人員二線話務手，為原告製作筆錄，並謊稱因涉入重大刑事案件，需清查資金，三線話務手假扮檢察官，引導被害人依指示匯款。

波蘭檢警前年1月18日破獲機房，並遣返回14人回台，苗栗檢警循線在台另查獲林男，查出2017年5月到2018年1月共得手14件、4件未遂，詐騙不法所得808萬9998元人民幣，贓款流向不明，林男等15人先後遭判刑，最重的林男判處6年4個月，強制工作3年，其中，林男等4人參加詐騙集團，報酬分別30、25、10及6萬元。