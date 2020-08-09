渣男不滿女友分手 揚言要散播偷拍裸照被判拘役90天
鐘姓男子經由網路認識女網友後，兩人交往成為男女朋友，鐘涉嫌以手機竊錄她裸露照片，並不滿女友和他分手後，揚言要將她裸照散發出去，造成前女友心生畏懼。台南地院依鐘觸犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位及恐嚇危害安全罪，判處拘役90天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，鐘（27歲）2019年1月間，於網路遊戲結識女子，同年7月間進而成為男女朋友，鐘於2019年11到12月間，在女友不知情況下，以行動電話拍照方式，竊錄她全身裸露非公開活動。鐘於今年1月15日以LINE將裸照截圖傳送照片予女友，女友才發現。
鐘又於今年3月25日，在租屋處，以行動電話撥打電話，向女友恫嚇稱「沒關係，你都不講話沒關係，我如果沒把你的照片分人看，我再被妳笑死，沒關係，要告盡量去告」造成女友而心生畏懼。女友報警法辦起訴。
法官審酌，鐘和與告訴人之前是友人關係，理應互相尊重，縱有感情糾葛，應理性處理，竟以手機竊錄告訴人非公開
活動及身體隱私部位與恐嚇等行為，非但無法彌補感情，對告訴人造成極大傷害與不安，但念在他犯後坦承犯行態度及從未有前案紀錄，量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言