中年男帶13歲小妹妹開房間...說好一萬只給3千 判刑10月

謝姓男子兩年前花錢帶年僅13歲少女到旅館開房間挨告，新北地院多次傳拘未到，發布通緝才被警方緝獲到案，因迄今仍未與少女家屬達成和解賠償，新北地院日前依與14歲以上、未滿16歲之人為有對價之性交行為罪，判處10個月徒刑，可上訴。

判決指出，現年42歲謝姓男子於107年8月經友人介紹結識年僅13歲少女，陪少女去刺青店刺青時，少女曾告知還在國中就讀，數天後，謝男以一萬元代價約少女外出至板橋區一間飯店過夜，雙方並發生性行為，事後卻僅丟給少女3000元而挨告。

「誰會願意借快一萬給國中生。」謝男於警詢及偵查庭和法院開庭審查時，均坦承犯行，因謝男於開房間後覺得花一萬塊「實在太貴」，事後才會只給少女3000元，沒想到竟會為此挨告。