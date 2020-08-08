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男子違規挨罰反控警局白色恐怖 法官認百鳥爭鳴判免罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南民眾在臉書社群發文「請問新營有那些地點有檢舉達人在偷拍交通違規？」，譚姓男子不爽曾遭偷拍挨罰，留言「不只是新營，台南市到處都是，說是新換的警察局長奉命增加市府收入，培養一些偷拍達人。台南市已充滿了白色恐怖。」，警方依違反社會秩序維護法送辦。台南地院認自由開放社會百鳥爭鳴、百花齊放，明知譚所說不是事實，難認有影響公共安寧情事，因此判不罰，可上訴。

譚指出，他是一時氣憤，他有被偷拍達人檢舉過；他是無心之過沒有對警察局長有任何意見，對警察局長很抱歉。

譚於6月19日中午11時利用手機上網，在網友「請問新營有那些地點有檢舉達人在偷拍交通違規？」發文下，留言「不只是新營，台南市到處都是，說是新換的警察局長奉命增加市府收入，培養一些偷拍達人。台南市已充滿了白色恐怖。」。

網友紛紛留言「您不違規誰會吃飽太閒?」、「想太多」、「會引起恐慌喔」等語。警方認他涉嫌散布謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法，將他移送法辦。

台南地院認為，台灣已進入民主開放多元社會，政治上透過定期選舉，體現民主制度的運作，法治上，藉由憲法基本權保障相為輝映，加以網路科技帶來的資訊流通與互動作用，百鳥爭鳴、百花齊放之勢，前所未有。

台南地院指出，譚對於交通違規一事表抒己感，雖已涉及事實的真假，但在自由開放的年代，他的言論也僅為百花百鳥之一，實無足以影響公共安寧可言。主觀上確明知為不實事實，客觀上也難認有影響公共安寧情事，因此判不罰。

台南地院指出，譚對於交通違規一事表抒己感，雖已涉及事實的真假，但在自由開放的年代，他的言論也僅為百花百鳥之一，實無足以影響公共安寧可言，判不罰。圖／本報資料照
台南地院指出，譚對於交通違規一事表抒己感，雖已涉及事實的真假，但在自由開放的年代，他的言論也僅為百花百鳥之一，實無足以影響公共安寧可言，判不罰。圖／本報資料照

偷拍 警察 交通違規

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