砲轟前女友「最紅的殘花敗柳」 恐怖情人還教唆縱火

高雄市候姓男子與前女友分手決裂，多次公然在臉書發文砲轟女方「仁武最紅的...殘花敗柳」，不忘附圖影射前女友私生活糜爛，甚至花錢找人「處理」女方，教唆「找幾個小弟對她家車輛丟擲汽油彈」，還不滿意縱火成果，指使他人「再放火一次」。女方不堪其擾，決定提告求償，橋頭地院判候應賠償10萬元，還能上訴。

候從2016年11月初起，接二連三發文狂轟前女友「臉皮那麼厚的婊子」，口口聲聲調侃對方「裝處女」，還喊話「表弟呀表弟！雖然我不知道是你第幾任表哥......上面下面後面哥都玩過了，過手送你」，酸言酸語地說，「沒交過仁武的，第一個就遇到殘花敗柳」，還說好險沒娶進門。候辱罵前女友長達1個多月，還肆無忌憚地放上女方照片。

沒想到，候男還不收手，私下開價找人出面「處理」前女友，出價6萬元教唆詹姓男子「找幾個小弟丟擲汽油彈、往車上砸」。詹男擔心如果真照指示下手，可能會釀出大禍，只叫人在女方家門口放火，還特別叮嚀「不要往車輛潑灑油」，指示將汽油潑在地上即可，拍下縱火照片回傳給候。

那次縱火害轎車車身烤漆受損，沒想到，候不滿意縱火成果，表示「須再放火一次」，又找人朝女方家用車雨刷溝槽潑灑汽油並引燃火勢，轎車隨之起火，幸好女方爸爸還沒睡，及時察覺滅火才沒衍生大禍。然而，家用車雨刷溝塑膠板已遭燒燬，車前門、前葉子板、引擎蓋右上側也因燃燒高溫而氧化變色。

女方痛批候男公然侮辱，還侵害居家安寧，造成她嚴重恐懼，擔心某天在睡覺時遭人縱火，決定提告求償。候男不否認涉公然侮辱，但縱火一事，他自認只是燒燬物品，無關他人生命、身體法益，前女友求償上百萬元數額過高。