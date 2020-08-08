網路筆戰嗆對方白癡像豬挨告 法官判女子罰3000元
新冠肺炎疫情席捲期間，媒體陸續發布、在臉書上更新相關口罩產線新聞，一名張姓女子今年2月卻在新聞下方留言區與網友筆戰，嗆對方「白癡、不知道自己長得像一頭豬、豬頭豬腦」等，遭對方提告妨害名譽，張甚至曾辯稱中邪，不知道自己在幹嘛；新竹地院審理終結，將張依公然侮辱罪，判罰3千元。
經查，今年2月12日晚間，張在家上網登入臉書，於一間媒體發布有關口罩產線遴選分配完成的新聞下方留言區與另名李姓網友發生爭執，因不滿李的留言，張竟標註李回覆稱：「你這個白痴...免得不知道自己長得像一頭豬、豬頭豬腦還學人帶什麼風」...太丟臉了，這種貨色，贗品就是贗品等內容。
法官認，張女僅因熱衷於政治，在臉書上遇有網友對其發表揶愉性言論，竟不思理性解決與對方的爭執，便留言辱罵對方，以貶損網友名譽，行為實不足取，且否認犯行，也未賠償對方，審酌依公然侮辱罪，判罰3千元。
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