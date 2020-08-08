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屁孩超商打工偷店長保險箱 父母被判連帶賠償110萬
桃園劉姓少年在超商打工時，趁深夜偷開黃姓店長保險箱，1個月內偷偷搬出內部110萬元現金並存進自己戶頭，黃事後才驚覺遭竊，劉刑事被依竊盜罪判6月，黃則對劉、劉的父母求償全額損失，法院審酌，劉父母有監督未成年兒子之責應連帶賠償，判3人應賠黃110萬元，可上訴。
檢警調查，劉男當時擔任超商大夜班員工，竟從2018年7月30日起利用店內無人時，用紙箱遮掩監視器鏡頭後，拿鑰匙開啟店長放在店內的保險箱，1個月內偷偷搬運內部現金，並通通存進自己戶頭內，總共竊取黃男110萬元。
刑事部分，劉均坦承犯行，法院以他有悔意、犯罪動機及手段等，考量劉雖有意願和解，但與黃就賠償金額未達共識，依竊盜罪判劉有期徒刑6月，得易科罰金。
黃男並提起刑事附帶民事損害賠償，主張劉當時未滿20歲，仍為限制行為能力人，尚未成年，劉的爸媽本應負有監督教養他的責任，更有建立正確價值觀及道德的義務，卻任由兒子利用上班偷錢，一共向劉、劉的父母求償110萬元損失。
對此，劉男、劉母經傳喚未到，也沒提出書狀聲明陳述；劉父則說，他已和劉的媽媽離婚，兒子唸國中就常常要去學校處理事情，當時劉還有詐欺案件，還得跑派出所及法院，導致自己無法正常班，他並非沒管教兒子，也有努力教導，請求駁回原告之訴。
法院認為，劉竊盜部分事實明確，且劉當時雖未成年，但行為時具有識別能力，劉的爸爸、媽媽對於未成兒子如能注意勤加監督、不稍鬆懈，當不至於發生本案，認為均應連帶負損害賠償責任，判處劉、劉父母一共應賠償黃110萬元。
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