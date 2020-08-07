「廣西南寧吸金」重出江湖！上線不法獲利至少300萬

廣西南寧吸金重出江湖！高雄市檢警接獲情資，吸金集團疑在台南、高雄地區活動，對外宣稱投資廣西南寧，用高額獎金利誘招攬下線入會投資，上線成員便能從中分紅。專案小組日前收網，拘提集團主嫌蔡男、江男，初步清查，兩人4年內不法獲利至少300萬元，訊後各以1萬5千元、5萬元交保候傳，全案偵辦中。

檢警情資指出，該集團明明沒有廣西南寧投資標的，卻廣用投資利誘下線入會，宣稱只要投資人民幣6萬9800元，折合新台幣約30多萬元認購股份，就能獲利高額報酬，還進一步利誘會員吸收下線；會員有「階級制」，只要下線成員越多，就能爬上主任、經理甚至老闆級別，下線的入會費就按階級分配紅利給上線，從中賺取佣金、獎金。

專案小組深入追查，發現該集團上線成員主要是32歲蔡男、27歲江男，兩人常在高雄路竹、橋頭，及高雄歸仁一帶活動，從2016年起，陸續吸收近20人入會。檢警8月4日收網，在蔡、江兩人住處扣獲中國大陸銀聯卡、存摺、U盾等證物，並拘提兩人到案，帶回下線關係人等共21人到案說明。