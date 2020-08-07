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東隆五金掏空弊案 前總經理范芳魁發監因病驗退

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

東隆五金前董事長范芳源、總經理范芳魁兄弟掏空公司數億元資產，經檢方起訴，最高法院依業務侵占罪判處范芳魁7年徒刑定讞。他2007年間展開逃亡，通緝多年直到今年7月21日逮捕歸案。發監後，台北監獄認為范芳魁不良於行、無法自理生活，今將他驗退送回北檢，責付家屬。

此案源於1995年5月間，范氏兄弟被控為入主東隆五金公司取得經營權，以所持有的東隆五金股票，向銀行及金主質借20多億元，用來蒐購東隆五金股票。後來又為了維持股價在每股45元以上，以避免股價下跌遭銀行斷頭及在每月必須支付巨額利息下，終致入不敷出。

檢方當初起訴指稱，范氏兄弟利用掌控公司經營權，及保管公司大、小章的機會，連續填製不實的暫付款單、轉帳傳票，陸續侵占東隆五金公司56億9600多萬元，期間回補20億8100萬元，致公司實際虧損36億1500多萬元。

2007年間，最高法院駁回上訴定讞，范芳魁被依業務侵占罪判刑7年，范芳源遭判1年。范芳源入監服刑完畢，范芳魁卻展開逃亡，多年來下落不明。

警方上月接獲線報，前往醫院逮捕重病的范芳魁。范移送北監後卻因重病被驗退。他今在法警戒護下從北監送回北檢執行科，檢察官將他責付家屬，待身體狀況好轉繼續服刑。

通緝 檢察官 監獄

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