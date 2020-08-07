挺罷工IG嗆主管「又一個87」遭解雇 空服員告贏華航

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

中華航空。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
中華航空。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

周姓空服員多次在IG上對機師罷工發表看法，被華航以損害公司形象記過，再以周在IG上發布服儀不整自拍照、辱罵公司警衛等記過，認為周一年記滿2次大過而解雇，周不服提民事訴訟，請求確認和華航間僱傭關係存在，台北地方法院判周勝訴，華航應給付周28萬餘元，並按月給付薪資、提繳勞工退休金，可上訴。

周提告主張，他任職期間屢獲公司肯定，但去年2月發生華航機師罷工事件，他因熱心參與工會事務，關心勞資關係，而在個人IG非公開頁面評論罷工新聞、公司作為，卻因此被公司約談，並以言行不檢、有損公司形象，記大過1次、記過2次。

他指出，自己被公司打壓後，更熱心參與工會擔任幹部等，未料公司再以他在IG上傳自拍照、發表開車被警衛阻擋的貼文為由，再度約談他，認為他違規有損公司形象記過2次，並一年內累計滿2次大過解雇他；他曾申請勞資爭議調解最終不成立，因此提告確認僱傭關係存在，並要求華航給付薪資和提繳勞工退休金。

華航抗辯，機師罷工事件期間，周在臉書公布公司主管照片，並PO文辱罵「這嘴臉」、「又是一個87」、「腦洞」、「不要臉」；另在IG發文攻擊反罷工民眾，稱「自私鬼民眾要發瘋了吧」，嚴重損害公司聲譽。

再者，周也在IG發文「煖軒快起床阿！別再睡了」，惡意嘲諷時任公司董事長在罷工期間睡覺，不顧公司營運等，或發文「搭機前保險記得多買」恫嚇旅客，才會由人評會審議後記過。

華航認為，人評會後已告誡周注意言行，並給周一次自新機會，未料周同年12月在IG上傳穿空服員制服卻服儀不整的不雅照片，並張貼公司園區照片罵「公司警衛是不是都智障」等語，因此再度記過2次，累計滿2次大過，依獎懲規定、勞基法解雇周。

法院認為，周首度被記過後在IG發自拍照，僅分享工作閒暇之餘的生活點滴，未違反懲處規定，另關於警衛貼文雖有侮辱言詞，但貼文為指名道姓，難認周有造成公司重大損害。

判決指出，周已經接受首次記過處分，但事後的社群貼文沒有違反獎懲規定，因此華航不得以短短數月再犯、違反工作規定情節重大為由解雇周，判周勝訴。

華航 罷工

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