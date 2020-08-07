女韓粉監票怨「選務人員都綠的」 影射罷韓作票挨罰

前高雄市長韓國瑜罷免投票曾一度鬧得沸沸揚揚，韓粉不斷放話「監票」。高雄市高姓女子在6月6日罷韓結果底定時，無奈發文「我好難過，我力量真的太小」，指稱選務人員幾乎都是「綠的」，自責憋不住去上廁所，「讓他們有可能搞鬼的機會」。高雄地院鳳山簡易庭認定她散播謠言、影響公共安寧，依社維法裁罰2千元罰鍰，可抗告。

罷免投票在6月6日下午就開完票，韓國瑜確定遭罷免，高女在傍晚6點左右發文，自稱在鳳山當監察員，發現全部選務人員都有投票。高女直言，「等於我一個人，十個小時裡，要對付全部要罷韓的選務人員」，整整10個小時都不敢喝水，「憋到只上一次廁所」。

高女聲稱後來曾刻意靠近票匭，發現「票箱裡面有太多平整的票」，懷疑怎麼會有這麼多平整票，最後哀嘆「我好難過，我力量真的太小」，自責去上了一次廁所，「讓他們有可能搞鬼的機會」，還忿恨地說，「為什麼選務人員幾乎都是綠的，我真的好恨」。

警方掌握高女發文恐涉散布謠言，通知她到案說明。高女坦承發文，堅稱「我只是發布我的所見所聞」，並不覺得是散布謠言，但警方仍依違反社會秩序維護法將她移送鳳山簡易庭裁處。

鳳山簡易庭審理，認為高女發文說到，「等於我一個人，十個小時裡，要對付全部要罷韓的選務人員」、「為何有那麼多平整票，我好難過，我力量真的太小，我幹嘛要去上那一次廁所，讓他們有可能搞鬼的機會，為什麼選務人員幾乎都是綠的，我真的好恨」，明顯在沒有證據情況下，影射、造謠其他選務人員「都要罷韓」、「搞鬼」。