屏東內埔分局首次深夜交通大執法 兩天查獲7件酒駕

屏東縣內埔警分局連續兩天深夜展開交通大執法，查獲7件酒駕、未戴安全帽9件等，強化民眾遵守交通法規。記者劉星君／翻攝 屏東縣內埔警分局落實用路人安全，統整今年轄內交通事故發生時段、路段，分析發生樣態，發現在深夜時段容易發生嚴重事故，分局首度規畫深夜時段交通大執法兼防制事故專案，在易肇事路段與路口處，交通稽查，5、6日連續兩天交通大執法，查獲7件酒駕、未戴安全帽9件等，強化民眾遵守交通法規。

交通組長巴龍祥說，取締違規是在守護民眾行的安全，提醒用路人養成良好的行車習慣，避免一時投機、違規心態，而釀成交通事故。

經統計分析，深夜時段人車雖不多，但駕駛人與機車騎士容易車速過快，且不遵守交通規則比率偏高，因此針對轄區的車禍熱點，包括台一線、內埔鄉清涼路、科大路、西淇路及沿山公路，在8月5、6日夜間編排警力取締各項交通違規。

警方指出，連續兩天交通大執法，查獲違規案件，公共危險7件、未戴安全帽9件、闖紅燈5件，與無照駕駛5件。

巴龍祥說，除了取締執法外，加強宣導，由各分駐所、派出所所長親自深入各社區老人據點或集會場所，加強宣導民眾正確的交通觀念，保護每位用路人安全。