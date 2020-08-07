「沒人慣著、寵著」人妻偽單身放線 小王免賠綠帽尪

高雄市陳姓人妻隱瞞已婚實情，社群感情狀態都掛「單身」，在交友軟體狂放線，勾搭上王姓離婚男子，兩人多次到摩鐵繾綣纏綿，直到去年才被徵信社人員捉姦在床。陳女的老公不滿被戴綠帽，告小王索賠120萬元，但高雄地院調查發現，王男也直到被捉姦才知情人已婚，還曾痛斥「照顧小孩跟家庭還可以出來騙」，審結判他免賠，可上訴。

判決指出，陳女的老公懷疑妻子外遇，去年找上徵信社跟監，果真逮到妻子與王男姦情，直搗汽車旅館捉姦在床。陳女眼看推託不了，當場坦承有不正當男女關係。陳夫怒不可遏，狠斬6年婚姻關係，痛指王男介入婚姻，嚴重破壞兩人家庭生活，造成圓滿幸福的婚姻破碎，怒提告求償120萬元。

雖然王男再三辯駁，聲稱不知陳女已婚，但陳女老公認為，他先前有一段婚姻，並不是毫無男女經驗的純情男子，況且，兩人交往密切、通姦次數頻繁，女方因懷孕生子，腹部還留有明顯妊娠紋，可見王男聲稱「不知情」一說，純屬卸責狡辯。

高雄地院調查，王男與陳女的對話紀錄顯示，女方曾表示「我已經單身這麼多年」，聊天過程都沒有談論到已婚身分，她還在社群網站上的感情狀態註記為「單身」，言談間說到「因為沒人慣著、寵著、養著」、「要互相幫忙，才是幸福的家庭。我一個人太累」，在在吐露自己是「一個人」。甚至，女方在王男問是否有懷孕經驗時，回答說「有，但是墮了」。

對話紀錄還發現，王男疑似在捉姦線廠被痛毆，才知道被已婚人妻玩弄感情，氣得痛斥陳女「你騙我更誇張吧」、「照顧小孩跟家庭還可以出來騙？」。

即使陳女偵查時曾說，雖一開始在交友軟體上沒跟王說自己已婚，但後來有坦承，也有拿身分證給王男看，只是當時沒有其他人在場，也沒有錄音，而現在，自己已刪除兩人交往期間對話紀錄，因此拿不出證據。高雄地院認為，沒有證據證明王男與陳女交往時已知她已婚。