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殺人犯假釋後酒駕要再關25年？最高法院聲請釋憲

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

警方取締酒駕示意圖。 本報資料照片
警方取締酒駕示意圖。 本報資料照片
最高法院審理3件受刑人假釋後犯輕罪而被撤銷假釋聲明異議案，認為刑法第78條第1項、第79條之1第5項相關撤銷假釋規定違反比例原則，讓法院無裁量空間，裁定停止審理，並聲請大法官釋憲

最高法院刑三庭審理陳姓男子、姜姓男子聲明異議案；其中，陳因和同夥強盜集團帶西瓜刀、瓦斯噴霧至汽車旅館、超市強盜取財，被依懲治盜匪條例判無期徒刑定讞，2012年假釋出獄；未料他2015年肇事逃逸判刑1年1月確定，被撤銷假釋需再入獄25年，他不服聲明異議，認為自己出獄後努力更生，僅因駕車不慎肇事一時緊張離開現場，事後已和對方和解，若因此撤銷假釋服殘刑25年，輕重失衡，但被高雄高分院駁回，抗告至最高法院。

姜姓男子1988年和同夥以租賃車偽裝計程車，多次搶劫並強姦女乘客，被依懲治盜匪條例判無期徒刑定讞；他1990年入獄至2001年出獄，但他2004年再犯而紹性交易防制條例判刑3月確定，被撤銷假釋，須再入獄服刑，他不服聲明異議被駁回，抗告至最高法院。

最高法院刑四庭審理羅姓男子聲明異議案，羅1995年至KTV唱歌，欲替朋友出氣卻誤認對方身分，拿水果刀砍死2名無辜路人，判無期徒刑定讞，他1998年入獄服刑至2011年假釋出獄，而在2017年他酒駕被逮，雖以奉養年邁雙親、養家糊口為由請求免刑，仍判2月徒刑確定；羅被撤銷假釋須再入監，但他不服聲明異議被駁，再抗告最高法院。

刑法第78條第1項規定「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋。但假釋期滿逾三年者，不在此限」。

刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿二十五年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之」。

最高法院刑三庭、刑四庭認為，刑法第78條第1項法條文義明確，難讓法院有裁量空間，在文義範圍內獲致合憲判決，也無從以目的性限縮來填補，有違反憲法保障人身自由及違反比例原則疑慮。

另刑法第79條之1第5項規定，撤銷假釋執行殘刑時，如有其他被判有期徒刑之罪，則於執行殘刑25年後，才能接續執行其他的有期徒刑，且不能合併計算執行期間，刑三庭也認為有違憲之虞，一併聲請釋憲。

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