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洪當興更審逆轉改判無期 死者家屬聞訊「痛苦到無法言語」
男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃兩人，一、二審均被依殺人罪判死刑，更一審逆轉改判無期徒刑。黃政雄妻子委任律師許雅芬轉述說，上午打電話給黃妻轉知判決結果，認這項判決對她而言是重大的傷害，覺得很心酸，痛苦到無法言語。
李怡慧家人的委任律師林媗琪轉述說，無言也無奈，說再多妹妹也回不來了。林媗琪表示，我們會再協助家屬看是否請檢察官提起上訴。
律師許雅芬表示，洪當興案一、二審均判死刑，認為判決理由相當充足，一審判決認被告為微小的事情，以殘忍手段殺害妻子、甚至不認識的律師，對司法及社會造成重大傷害，理由充足。她強調，這對家屬而言是二次傷害，看到判決書，義務與家屬協議上訴，這對司法界重大的事、對社會也是重大的事。
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