快訊

泰式按摩館驚傳情殺！女遭砍頸無生命跡象 男自刺胸命危

驚！ 日本西之島火山噴發 火山灰影響台灣北部東部空品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洪當興更審逆轉改判無期 死者家屬聞訊「痛苦到無法言語」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃兩人，一、二審均被依殺人罪判死刑更一審逆轉改判無期徒刑。黃政雄妻子委任律師許雅芬轉述說，上午打電話給黃妻轉知判決結果，認這項判決對她而言是重大的傷害，覺得很心酸，痛苦到無法言語。

李怡慧家人的委任律師林媗琪轉述說，無言也無奈，說再多妹妹也回不來了。林媗琪表示，我們會再協助家屬看是否請檢察官提起上訴。

律師許雅芬表示，洪當興案一、二審均判死刑，認為判決理由相當充足，一審判決認被告為微小的事情，以殘忍手段殺害妻子、甚至不認識的律師，對司法及社會造成重大傷害，理由充足。她強調，這對家屬而言是二次傷害，看到判決書，義務與家屬協議上訴，這對司法界重大的事、對社會也是重大的事。

律師許雅芬轉述黃政雄妻子得知判決結果，認這項判決對她而言是重大的傷害，覺得很心酸，痛苦到無法言語。翻攝照片
律師許雅芬轉述黃政雄妻子得知判決結果，認這項判決對她而言是重大的傷害，覺得很心酸，痛苦到無法言語。翻攝照片

死刑 殺人

延伸閱讀

男子台南地院外撞死妻子和律師判死刑 更一審逆轉改判無期

台南法院外撞死律師及妻子 更審勘驗關鍵15分鐘影像

男法院外開車撞死妻子及律師 警證述一開始即認定殺人

19歲獨生女逆倫教唆男友殺母 二審維持15年半徒刑

相關新聞

洪當興更審逆轉改判無期 死者家屬聞訊「痛苦到無法言語」

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃兩人，一、二審...

殺人犯假釋後酒駕要再關25年？最高法院聲請釋憲

最高法院審理3件受刑人假釋後犯輕罪而被撤銷假釋聲明異議案，認為刑法第78條第1項、第79條之1第5項相關撤銷假釋規定違反...

男子台南地院外撞死妻子和律師判死刑 更一審逆轉改判無期

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審均被...

豬跳車掉中山高釀車禍 駕駛未捆牢繩索依過失傷害判刑

王姓男子去年12月底，從大林駕大貨車載運豬隻，下午6時許行經中山高南下264.4公里處，因車後門繩索未捆牢、1隻豬跳出掉...

「沒人慣著、寵著」人妻偽單身放線 小王免賠綠帽尪

高雄市陳姓人妻隱瞞已婚實情，社群感情狀態都掛「單身」，在交友軟體狂放線，勾搭上王姓離婚男子，兩人多次到摩鐵繾綣纏綿，直到...

台東男子竊取菩薩珍珠項鍊欲得神力庇護 法官判3月徒刑

台東市天后宮觀音神像由信徒掛上價值50萬元的珍珠鍊，於7月4日遭人竊取，警方透過監視畫面逮獲葉姓犯嫌，經檢察官起訴，台東...

夫妻吵架老婆從15樓墜落摔死 租屋變凶宅老公判賠187萬

桃園朱姓男子和吳姓妻子在租屋處大吵一架，導致吳女從15樓墜落當場死亡，房子也因此變成凶宅，李姓房東委由事務所鑑定，認為該...

少東辱員工「看門狗」還學汪汪叫 拘役45日定讞

瑞宥有限公司李姓員工遭解僱，他提確認僱傭關係存在訴訟並勝訴，前年8月復職首日遭負責人的兒子梁耕源羞辱「你坐在這邊就是看門...

3年前撞死烘焙師…她寄道歉信「對不起你們」

金錢豹顏姓女服務生三年前吸毒、酒駕撞死騎機車烘焙師陳姓男子，入監服刑；陳的胞姊昨天在臉書貼出顏女親筆信，文長五頁；顏女信...

離島未戴安全帽 取締3百件

暑假旅遊旺季，台東綠島、蘭嶼湧入大批遊客，不少遊客貪圖方便，騎車不戴安全帽，警方從6月至7月底取締告發逾4百件，未戴安全...

她酒測50次失敗、挨罰18萬 法官撤銷罰單

高雄市楊姓女子酒駕被員警攔停，員警要求她配合酒測，但她一連吹了50次氣，要不就吹氣不足5秒，要不壓低頭吹氣，甚至索性咬住...

大陸當社區主任助理挨罰10萬 法院：不符比例原則免罰

在廈門市海滄區未來海岸社區擔任社區主任助理的曾雅琦等27名台灣人，去年3月遭內政部認定在大陸黨政軍機構任職，依違反兩岸關...

熱門新聞

吳LINE簡訊「10」…徐永明收賄事證曝光 按讚貼圖被蒐證

5676萬天價搶拍24年法拍屋！「不可能」鄰居不可置信

撞死烘焙師3年了 家屬收到酒女第一封信「對不起你們」

又有中醫診所患者重金屬超標 台中檢警搜索市府開罰停業

鉛中毒案中藥商被搜索 子為父抱不平：重點在不能入藥

獨／不懂為何呂世明把硃砂入藥 廠商：沒有賣其他診所

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。