洪當興更審逆轉改判無期 死者家屬聞訊「痛苦到無法言語」

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃兩人，一、二審均被依殺人罪判死刑，更一審逆轉改判無期徒刑。黃政雄妻子委任律師許雅芬轉述說，上午打電話給黃妻轉知判決結果，認這項判決對她而言是重大的傷害，覺得很心酸，痛苦到無法言語。

李怡慧家人的委任律師林媗琪轉述說，無言也無奈，說再多妹妹也回不來了。林媗琪表示，我們會再協助家屬看是否請檢察官提起上訴。