台東男子竊取菩薩珍珠項鍊欲得神力庇護 法官判3月徒刑
台東市天后宮觀音神像由信徒掛上價值50萬元的珍珠鍊，於7月4日遭人竊取，警方透過監視畫面逮獲葉姓犯嫌，經檢察官起訴，台東地方法院日前判處3個月徒刑，可易科罰金。
判決書指出，葉男今年7月4日前往台東市天后宮，假意先燒香拜拜，竟徒手將掛在觀音神像珍珠鍊取下，即離開現場，廟方人員隔天發現珍珠鍊不翼而飛，報警處理。
警方成立專案小組，立即到廟蒐證，並從監視畫面中過濾出可疑份子，鎖定葉男涉案，並在24小時內於某間醫院外面查獲葉男，當場起獲贓物珍珠項鍊1串，帶回偵訊。
案經檢察官起訴，法官審理時，葉男坦承犯行，辯稱因即將入院開刀而至天后宮向觀音菩薩參拜祈求，於見觀音菩薩神像上珍珠項鍊時，臨時起意，認為持有項鍊可得神力庇護其開刀順利。
法官認葉男為滿足私慾，竟光天化日之下，公然於信眾出入的天后宮內，以蠻力扯下觀音菩薩神像珍珠項鍊，嚴重欠缺尊重他人財產權觀念，且危害社會治安，所為實屬不該，且未今未與被害人和解，判處3個月徒刑。
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