男子台南地院外撞死妻子和律師判死刑 更一審逆轉改判無期

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審均被判死刑。翻攝畫面 男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審均被依殺人罪判死刑，最高法院認為，洪是否自首尚待釐清，發回更審，台南高分院更審今天宣判，更一審逆轉改判無期徒刑逃死。

台南高分院合議庭審理，前後至少傳喚14名員警及法警，釐清案發經過，員警證述，依現場傳回訊息，及洪與李為夫妻關係，一開始即認定洪有殺人故意之嫌，當初製作筆錄案由即為殺人。

然而，洪當興說，警方一開始是以傷害案偵辦，現場傳回相關訊息後，之後才改為殺人案，重新製作另一份筆錄。但製作筆錄的曾姓員警及賴姓女警均否認此一說法，女警說，當時還由她宣誓其相關權益。

同時，勘驗案發關鍵15分鐘影像，大陣仗傳當場14名法警、員警，究竟他們在現場說了什麼話？做了什麼事？與洪有與互動，並逐一標示當時影像的相對位置。

洪當興認為，一、二審均判死刑，判太重了，他是自首的。他說，案發後他打110，響了之後才發現救護應該打119才對，改打119。他指出，曾向員警表示「不小心撞到」，但未表明被害人與他的關係。

台南地院邱姓法警說，現場民眾向他表示肇事者是洪，才向到場處理黃姓員警指出「車他（洪）開的」；許姓法警也說，當時狀況雖記不太清楚，但他記得向黃姓員警指出「打電話的那個人（洪）撞的」。

黃姓員警指出，他到場後先查肇事輛車籍，再查車子到底是誰的。經法警指出肇事者後，他上前要求洪拿出駕照，並交由同仁查詢。洪表示「他是不小心的」。