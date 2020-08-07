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豬跳車掉中山高釀車禍 駕駛未捆牢繩索依過失傷害判刑
王姓男子去年12月底，從大林駕大貨車載運豬隻，下午6時許行經中山高南下264.4公里處，因車後門繩索未捆牢、1隻豬跳出掉落車道，導致蕭姓駕駛自小客車不及閃避，撞到豬後打滑，造成蕭男多處受傷，檢方偵查終結依過失傷害起訴，法院判處4月徒刑，得易科罰金。
檢警調查指出，54歲王男去年12月29日下午6時許，駕駛貨車自嘉義縣大林鎮石龜溪養豬場，載運豬隻欲前往高雄市岡山區豬隻市場拍賣，行經中山高南向264.4公里處，車後上層門繩索疑被豬啃咬鬆脫，1隻豬跳出、掉落高速公路車道。
蕭男當時駕駛自小客車，沿同向外側車道駛來，忽見1隻豬在車道上、不及閃避而撞上，蕭的車打滑停在內側車道上，幸未波及其他車輛，造成蕭男頸、手、胸部鈍傷，右臉頰、右耳垂撕裂傷，蕭男向檢警提告偵辦。
判決書指出，王男載運豬隻疏未注意將車後上層門之繩索捆紮牢固才鬆脫，導致豬跳出掉落車道，造成此起意外傷害，王男有明顯過失，但願意與告訴人和解，蕭男也領取強制險76萬餘元，將王男依過失傷害罪量刑。
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