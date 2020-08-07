夫妻吵架老婆從15樓墜落摔死 租屋變凶宅老公判賠187萬

桃園朱姓男子和吳姓妻子在租屋處大吵一架，導致吳女從15樓墜落當場死亡，房子也因此變成凶宅，李姓房東委由事務所鑑定，認為該房價因發生非自然死亡事故，對朱求償價格減損187萬1000元，朱經傳喚未到庭，法院認為朱違反承租人義務，判他應賠償李男187萬1000元，可上訴。

李男主張，朱、吳2017年10月10日起承租他的房子，雙方簽約每月房租2萬元，未料2018年8月1日夫妻發生激烈爭吵、打鬥，導致吳從15樓墜下身亡，朱也涉有殺人嫌疑目前仍由檢方偵辦中。

李說，朱承租他房子，本應依租約第11條，以善良管理人之注意義務使用房地，卻因其故意或過失，導致租屋處發生非自然死亡結果成為「凶宅」，經過鑑定估價交易價格減損達187萬1000元，另吳女同為李的連帶保證人，無論他殺或自殺，其繼承人朱男都應負負責。

對此，朱男經法院傳喚未到庭辯論，也沒提出任何書狀陳述或聲明；法院查，吳女墜樓死亡部分有桃園地檢署相驗屍體證明書佐證，李身為出租人依民法432條規定，請求違反保管租賃物義務的承租人朱男負損害賠償責任有依據。

另經不動產估價師聯合事務所鑑定，該房地正常交易價格、發生非自然死亡事件後的市場價格，認定減損187萬1000元，法院審酌該估價報告是經蒐集不動產市場資料，及對房地產權調查，綜合評估後以比較法、收益法，求出房地的原本價格，進而與其他凶宅價格比較分析，說明詳盡合理。