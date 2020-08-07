少東辱員工「看門狗」還學汪汪叫 拘役45日定讞

瑞宥有限公司李姓員工遭解僱，他提確認僱傭關係存在訴訟並勝訴，前年8月復職首日遭負責人的兒子梁耕源羞辱「你坐在這邊就是看門狗」、「汪汪，汪汪，趕快下班囉，去吃東西囉」。李控梁公然侮辱，台北地檢署起訴，台北地院判梁拘役45日。梁上訴，高等法院認定他發出「ㄨㄤ，ㄨㄤ」的聲音來貶抑李，駁回上訴定讞。

李姓員工表示，2018年8月7日回公司上班，座位被安排在公司玻璃門外、烤箱旁，梁耕源來使用烤箱，竟對他說「你坐在這邊就是看門狗」、「趕快下班去吃東西囉」，還嘲諷「上班第一天就請假」、「好爽喔」。

李說，2001年至2016年任職期間，就知道梁耕源是老闆的兒子，雖然當時梁還沒在公司上班，但常常會來公司；勞資糾紛期間，他未曾與梁接觸，復職當天才再見面。

北院審理時，梁雖承認有說過這些話，但狡辯他說的是「嗡」而不是「汪」。北院當庭勘驗錄音檔，確認梁的語音明顯是「ㄨㄤ」而不是「ㄨㄥ」，不採信他的說詞。

公司張姓員工證稱聽到梁耕源說的是「嗡嗡嗡」，還說可能剛好不在位子上，沒聽到「好爽喔」；但北院認為梁說了十次「好爽喔」，張姓員工避重就輕、迴護老闆兒子。

北檢公訴檢察官以梁犯後態度和庭上言語輕佻、翹腳搖晃，求處6月徒刑，不過北院衡量後判他拘役45日懲儆。梁上訴，主張是受到李挑釁，才會發出聲音試圖阻止李繼續講話，並堅持自己發出的是無意義的「嗡嗡」聲，瑞宥公司特定區域大門口不是他人可往來經過之處，沒有公然侮辱。

高院認為，從梁耕源發出的語音一般通念就可判斷是在學狗叫，這與他遭李姓員工錄音前罵的「看門狗」前後呼應，是在貶抑李的人格。李的座位是在搭乘電梯、前往廁所的必經之處，高院認定屬不特定人可共見共聞的處所。