她酒測50次失敗、挨罰18萬 法官撤銷罰單
高雄市楊姓女子酒駕被員警攔停，員警要求她配合酒測，但她一連吹了50次氣，要不就吹氣不足5秒，要不壓低頭吹氣，甚至索性咬住吹嘴，雙方僵持近20分鐘，楊女終於開口「你讓我抽血好不好」。員警口頭答允卻沒這麼做，反開出18萬元拒測罰單；楊女不服興訟，高雄地院認定警方執法有瑕疵，撤銷罰單，還能上訴。
楊女去年8月22日晚間灌3罐啤酒下肚後，沿高雄市三民區興隆街騎車，沿途闖紅燈，還搖搖晃晃，員警當街攔查，發現她渾身酒氣，要求她配合吹氣酒測。
但楊女一連吹了50次氣都失敗，一會兒吹氣不足5秒，一會兒壓低頭吹氣、發出噗噗聲，不時頭往下壓又上仰，或咬住吹嘴，警方略顯無奈地說，「小姐，妳都沒有吹進去」、「妳又故意用牙齒擋住了」、「妳舌頭出來幹嘛啦」，又示範正確吹氣方法，並厲聲告知拒測罰則。
最後警方認為楊女雖配合酒測，卻消極虛應不配合，懷疑她想藉推遲酒測時間，直接以拒絕酒測為由，開出18萬元罰單。楊女得知後，自認願意配合抽血酒測卻被開罰單，不服氣，向高雄地院提起行政訴訟，要求撤銷罰單處分。
高雄地院行政庭審理時，勘驗施測當下影像，確實看到楊女頻頻吹氣失敗，還疑似把吹嘴扯斷，員警不耐煩地說，「要不要測啦？你要測就好好測，不要在那邊扭頭怪招一堆，拒測沒有比較輕啦」，明白告知拒測第一罰18萬。然楊女仍持續吹氣失敗、或將舌頭頂住吹管。
員警隨後說「小姐，還是妳要同意到醫院抽血？」雙方僵持10多分鐘，吹到第41次時，楊女終於開口「你讓我抽血好了」，陸續5度表明願意到醫院抽血，但員警沒帶她去醫院抽血。
高雄地院行政訴訟庭認定，楊女當場5度表明同意到醫院抽血酒測，難認定她有拒絕酒測，警方以「拒絕接受酒精濃度測試檢定」為由裁罰，顯有瑕疵，判楊女勝訴、原處分撤銷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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