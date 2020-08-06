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中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

拿空白收據自填金額請款 北市派出所3所長獲緩起訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

北市中正一警分局忠孝東路派出所前後任崔姓、林姓、陳姓所長為核銷春安工作費用，透過擔任所內總務的陳姓員警，找4家小吃業者提供空白收據，自行填寫金額並蓋章後，再向警分局相關單位請款，全案經調查局台北市調處搜證後將8人依貪汙偽造文書罪嫌送辦。新北地檢署考量不實核銷款項未挪為私用，貪汙罪部分不起訴，偽造文書罪部分，均處分緩起訴3年，但崔須支付公庫20萬元，其餘7人須各向公庫支付10萬元。

緩起訴指出，崔姓、林姓、陳姓警官於民國103年1月至108年9月，先後擔任為台北市警局忠孝東路派出所長，陳姓員警則是從民國103年至今年2月，擔任派出所總務，該所為核銷春安工作餐點或夜點費用，找4間小吃業者提供空白收據，自行埴寫日期及消費品項與金額後，經所長蓋上職務印章後呈報分局相關主管單位請款。全案經調查局台北市調處調查搜證後，依貪汙及偽造文書罪嫌送辦。

崔姓前所長及陳姓員警到案坦承確有向商家索取空白收據，但否認公款私用，崔強調，任內因逢總統就職期間，相關特勤很多，總統車隊離轄後，所內員警若來不及用餐， 都會請陳員購買餐點給出勤員警。

陳員則辨稱，因分局要求必須將經費花完，沒花完會被檢討，才不實核銷，但所請款項有交付民防、義警或守望相助隊，貼補協助春安工作的伙食費，剩餘款則納入派出所公積金，支應所內自強活動、中元普渡、中秋烤肉、迎新送舊餐會等開銷。

檢方認為崔、陳二人是將不實核銷款項用於派出所內公共事務開銷，僅為圖一時方便，並無明顯利用職務詐取財物，貪汙罪部分處分不起訴，但8人以不實收據報帳請款，確有偽造文書之實，因犯後均坦承犯行，均緩起訴3年，但崔須向公庫支付20萬元，其餘7 人須支公庫10萬元。

台北市中正一警分局忠孝東路派出所前後任3名所長於任內，由所內擔任總務的員警找小吃業者拿空白收據自填金額及日期，再向分局核銷春安工作經費並請款，被依法送辦，貪汙罪部分不起訴，偽造文書罪部分，新北地檢署今處分緩起訴。圖／報系資料照
台北市中正一警分局忠孝東路派出所前後任3名所長於任內，由所內擔任總務的員警找小吃業者拿空白收據自填金額及日期，再向分局核銷春安工作經費並請款，被依法送辦，貪汙罪部分不起訴，偽造文書罪部分，新北地檢署今處分緩起訴。圖／報系資料照

偽造文書 貪汙 北市

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