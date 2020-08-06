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5676萬天價搶拍24年法拍屋！「不可能」鄰居不可置信
台南市南區一棟屋齡24年的3樓透天厝前天在台南地院二拍底價308萬多元，吸引7人搶標，最後由楊姓建物所有權人祭出底價18倍、5676多萬元天價得標；鄰居獲知得標價直呼「不可能」，這房子不值得這個價格。據了解，屋主認建物與土地併付拍賣，以天價阻擋他人搶標，取得土地所得權，繳完增值稅等費用後，最終溢價部分還會發還屋主，完全沒虧到。
據台南地院拍賣公告，位在南區國民路583巷內、屋齡24年的3層樓透天厝，總登記建坪40.68坪，且該物件土地與建物分屬不同持有者，土地底價176.64萬元，房屋底價132萬元。而該透天厝鄰近台南市立殯儀館的巷弄內，不乏禮儀業者進駐或作倉庫使用。
鄰居表示，該房子現有承租戶，日前還有不少人來看房子。當他得知房子已順利拍出，且得標價為5676.6萬元得標，斬釘截鐵直呼「不可能」，他說，這房子不值得這個價 格，實在太離譜了。
當時得標總價一出，現場參與法拍業者誤以為聽錯了，還以當事人寫錯數字。然而，得標者楊先生大方承認，他是建物所有人。
台南地院指出，本案採房屋及土地併付拍賣，屋主不想房子被別人買走，才會出這麼高的價格。土地是債務人財產，176.64萬元需分配給債權人，房子原本就屋主的。因此，拍賣後扣掉執行費、增值稅等費用，多出來的還發還屋主，換言之，屋主不僅沒有損失，還低價買到土地。
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