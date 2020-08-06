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來放風？姦殺女模逃死刑 聲請偽文罪再審「答不出話」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

犯下南港陳姓女模姦殺案的程宇，一、二審皆被處無期徒刑，他另因詐騙胡姓女友人手機、偷前妻平板電腦和盜刷吳姓外拍小模信用卡，被依詐欺取財、侵入住宅竊盜、竊盜與行使偽造私文書罪各判4月、8月、8月得易科罰金之刑。程宇聲請偽造文書再審，台灣高等法院今訊問，但程卻說不出證人的資料，法官諭知7日內若未補正就駁回聲請。

程宇（27歲，本名高廷宇）有多項前科，他因犯一起偽造文書罪，現在宜蘭監獄服刑。程2017年3月1日邀約陳姓女模拍宣傳照，帶陳女進入南港一處廢棄商場，用手掐住脖子後性侵得逞，事後擔心事跡敗露，拆下背包的背帶勒斃陳女，再拖到地下室隔間棄屍。士林地院認為程是因陳女尖叫才殺人，依強制性交殺人罪判無期徒刑；高等法院認為公政公約明定要犯「情節最重大犯罪」才能科處死刑，維持一審判決。

程宇2016年11月28日時，佯稱可提供外拍工作，邀約吳姓小模等人外出，後來說「攝影師迷路無法開拍」，改請她們唱KTV補償。但程趁散場時偷走吳女的信用卡，盜刷了4萬5千多元，吳女提告，但因台北地院開庭時未到，北院依「罪證有疑，利於被告」證據法則判程無罪。

吳女上訴，高院認為程有多次詐欺、偷別人手機販賣、盜取信用卡的前科，認定程再犯，改判他8月徒刑。程宇認為判決不公，以找到「新事證」為由聲請再審。

高院今下午2點半開庭，法官詢問程宇「新事證為何？」，他答「花了一年聯絡能聯絡的朋友」找到了當天和吳女同行的女友人「陳馨妤」，希望法院能傳她作證；不過他說「沒有背陳馨妤的資料」，必須等他回監獄後再具狀補陳。

法官詢問程何以得知「陳馨妤」的資料，他自稱是玩線上遊戲的友人「陳欣穎」所告知，並指「她們是朋友」，不過他也無法當場回答陳欣穎的地址、電話。「陳馨妤」和「陳欣穎」發音相似，法官質疑程宇所述的真實性，他則說「兩人名字雷同不是我能作主的」，還聲稱雲端上留有影片，他可以提出相關證據。

法官諭知7日內提出「陳馨妤」和「陳欣穎」的真實姓名、地址等人別資料，逾時未提則依法處理。程宇這時提出「暫留台北」的請求，表示他想看醫生，希望別馬上送他回宜監，法官直言「不可能」。

程宇犯下南港陳姓女模姦殺案，一、二審皆被處無期徒刑，他另因盜刷吳姓外拍小模信用卡，被依竊盜、行使偽造私文書罪判8月得易科罰金之刑。程宇聲請偽造文書案再審，台灣高等法院今訊問，但程卻說不出證人的資料。記者王宏舜／攝影
程宇犯下南港陳姓女模姦殺案，一、二審皆被處無期徒刑，他另因盜刷吳姓外拍小模信用卡，被依竊盜、行使偽造私文書罪判8月得易科罰金之刑。程宇聲請偽造文書案再審，台灣高等法院今訊問，但程卻說不出證人的資料。記者王宏舜／攝影

信用 偽造文書 詐欺 殺人 性侵

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