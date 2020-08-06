球評節目談職棒球星找女生陪睡 法官：合理查證無罪

名球評許維智與「博奕觀察家」陳建名，在電視節目上分別評論職棒球星蔣智賢找女生到飯店陪睡及打假球，蔣智賢提告誹謗。士林地方法院認為許經合理查證，判處無罪，陳則因影射陳鴻文放水打假球遭判決確定，法官諭知免訴。可上訴。

判決指出，2017年10月18日三立「54新觀點」節目中，許維智在節目發表「他們一直用交友軟體找女生來飯店一起睡」，語句後段「找女生來飯店一起睡」透過主持人代為朗讀，蔣智賢認為名譽遭貶損提告。

法官審酌，中信五虎當年度季後賽遭冰凍，節目上探討背後原因，許維智在節目上的簡報看板內容，縱非真正，但來源是根據多家媒體報導，非故意捏造虛偽，經合理查證，有相當理由確信內容真實。再者，職棒球星屬公眾人物，冰凍議題與公共利益相關，許的行為難認毀損名譽。