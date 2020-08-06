音律捐大學4億建大樓 因盗版惹怒生產幻戰機象外商挨告

音律電子公司捐贈4億元給台北大學興建電機資訊大樓去年落成啟用，如今卻傳出音律涉盗版美國梭達系統公司每套要價上百萬元的工業設計軟體「SolidWorks」，遭跨海提告，新北檢方查出音律侵權金額達上千萬，已將音律及資訊部協理劉蜀瑤起訴，新北地院今天開庭審理。

而音律董事長呂惠清、總經理周世軒以不知情為由未被起訴，達梭系統公司不服，聲請再議，而兩人是否涉案，高檢署智財分署認為尚有疑點要查明，日前撤銷不起訴，發回新北地檢署繼續偵查。

據了解，美國達梭系統公司隸屬法國達梭集團，此集團就是生產法國幻象戰機的公司，台灣曾在民國81年向達梭購買60架幻象戰機，加入我國空軍行列。