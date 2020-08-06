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音律捐大學4億建大樓 因盗版惹怒生產幻戰機象外商挨告

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

音律電子公司捐贈4億元給台北大學興建電機資訊大樓去年落成啟用，如今卻傳出音律涉盗版美國梭達系統公司每套要價上百萬元的工業設計軟體「SolidWorks」，遭跨海提告，新北檢方查出音律侵權金額達上千萬，已將音律及資訊部協理劉蜀瑤起訴，新北地院今天開庭審理。

而音律董事長呂惠清、總經理周世軒以不知情為由未被起訴，達梭系統公司不服，聲請再議，而兩人是否涉案，高檢署智財分署認為尚有疑點要查明，日前撤銷不起訴，發回新北地檢署繼續偵查。

據了解，美國達梭系統公司隸屬法國達梭集團，此集團就是生產法國幻象戰機的公司，台灣曾在民國81年向達梭購買60架幻象戰機，加入我國空軍行列。

台北大學「音律電機資訊大樓」去年9月落成啟用，音律董事長呂惠清出席剪綵啟用儀式。圖／報系資料照
台北大學「音律電機資訊大樓」去年9月落成啟用，音律董事長呂惠清出席剪綵啟用儀式。圖／報系資料照
台北大學「音律電機資訊大樓」去年9月落成啟用，外觀由磚紅色「弋」字變化、搭配灰色縱橫牆面與門柱的「鳥」，合成台北大學的校徽「鳶」意象。圖／報系資料照
台北大學「音律電機資訊大樓」去年9月落成啟用，外觀由磚紅色「弋」字變化、搭配灰色縱橫牆面與門柱的「鳥」，合成台北大學的校徽「鳶」意象。圖／報系資料照

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