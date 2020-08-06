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咬毒品上游遭逼簽本票 3男搶銀樓金飾遭判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

北市內湖區一家銀樓今年2月遭搶走金飾，李男為了還債，找來趙男、邱男共同策畫搶銀樓，李假裝看中金項鍊，趁老闆幫趙男開門時，搶走金飾奪門而出，丟金飾至邱男車上，事後３人遭逮捕，銀樓老闆領回財物。士林地院認定3人共同犯搶奪罪，判處7月至8月不等徒刑，全案可上訴。

李因咬出毒品上游是趙，遭趙要求須付20萬元彌補委任律師費，加上趙因他案將入獄服刑，要求李儘速還錢，2人尋找解決辦法，便策劃要搶銀樓。趙在2月22日上午先到內湖一家銀樓，由朋友典當貔貅玉飾，藉機觀察發現，需要老闆解鎖才能開啟安全門鎖。事後趙要求李簽40萬本票，2人再到汐止區討論還債，李、趙、邱商討策畫搶銀樓。

判決指出，當日下午4時許，李先下車去銀樓，假裝看中1條麻花金項鍊，約2兩重、價值13萬元，還有1只價值1萬7千元的龍形金墜子，由老闆取出觀覽試戴，趙再進入銀樓，假藉典當貔貅玉飾時弄丟佛珠，又稱想送手鍊給女友，返回車上拿錢，騙取老闆開門。李趁機搶走金飾奪門而出，丟金飾至邱的車上。

趙被銀樓老闆所在店內，警方循線追回李，邱隔日拿著金飾投案。李、趙坦承犯行，邱辯稱，沒參與搶奪「以為搶銀樓是開玩笑」，不知真的會搶，贓物丟進車內怕被波及，才把車開走。

李供稱，在汐止區山上倉庫討論怎麼還錢，邱知道要搶銀樓，有討論分工。趙則稱，事發前有交代邱，若李丟東西要幫忙收，並在車上等袋，事情結束後一起喝酒。

法庭勘驗監視器畫面，3人在離開超商分頭行動，邱和趙交換駕駛車輛，在銀樓附近繞一圈回超商，趙下車走進銀樓，邱開車停靠人行道旁等待。不久後，李搶銀樓奪門而出，邱隨即開車往銀樓方向靠近，李奔跑過程沒有停頓或遲疑，經過車輛左手丟物品進車，李原地等待1分鐘後開車離去。合議庭認定，邱知悉李、趙真的要搶銀樓，負責開車接應。

合議庭審酌，3人正值青壯，不思正當途徑獲取財物，趁銀樓老闆不備之際，白日公然搶奪財物，貪圖不法利益，嚴重破壞社會治安。銀樓老闆已領回遭搶財物，且願意原諒3人，全案依共同犯搶奪罪，李、邱各處有期徒刑7月，趙累犯，判處8月徒刑。可上訴。

犯嫌搶金飾奪門而出。記者蕭雅娟／翻攝
犯嫌搶金飾奪門而出。記者蕭雅娟／翻攝
李、趙2人在內湖一家銀樓假借試戴金飾，實際上次策劃行搶。記者蕭雅娟／翻攝
李、趙2人在內湖一家銀樓假借試戴金飾，實際上次策劃行搶。記者蕭雅娟／翻攝

銀樓 汐止 超商

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