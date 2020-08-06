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前2線3警官涉貪吃16年重刑「跳愛河」 今憔悴報到發監

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市警局前二線三星警務正林振宏涉向賭博電玩業者收賄，上月遭最高法院判刑16年定讞，原本前天下午報到發監，卻喊冤跳愛河明志，幸好及時獲救無大礙。高雄地檢署請警方戒護他就醫，林振宏休養2天，今被通知報到發監，下午在妻兒陪同下，不發一語走進雄檢法警室報到。

林振宏病況穩定，今天下午1點左右出院，在警方戒護下，身穿樸素衣著、向高雄地檢署報到。林振宏由妻兒攙扶下車，蹣跚緩步慢行，他喉處、手臂處都貼有紗布，神情憔悴凝重，被追問「有沒有話要說」時，低頭不發一語，又被追問「身體狀況還好嗎」，他欲言又止，搖搖頭、咳了兩聲，沒多做回應就走進法警室報到。

據悉，林振宏前天上午用LINE傳800字長文給友人，痛訴「司法殺人」，聲稱遭到同案被告前三民二分局長李世昌誣陷，揚言要以死明志，約莫中午左右，他就從鼓山區鼓岩國小旁、河西路邊跳愛河。消防人員趕抵救援，林套著救生圈，意識清醒、身體擦傷送往高市立聯合醫院急診。

最高法院認定，林振宏、李世昌任職市警局專勤組期間，共同向賭博電玩業者收賄1144萬元，平分半數賄款，林判16年徒刑，李認罪、已判6年4月定讞並服刑中。然而，林振宏仍相當不服判決結果，痛批法院僅憑李世昌一人供詞，沒有直接證據就判刑。

據指，林振宏在傳給友人的訊息中，點名起訴他的檢察官，以及一、二、三審合議庭的法官，批評院檢沒有認真查核事實，單憑李世昌說詞為證，也痛斥李無中生有誣陷，最後在全文末寫下「人生自古誰無死，留取丹心照汗青。以死明志。冤、冤、冤。何時有清廉正義法官還我清白」。

對於林振宏含冤指控，雄檢表示一切依法偵辦，仍有司法救濟途管道。

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警官林振宏因貪汙被判十六年定讞，前天跳愛河獲救。 記者賴郁薇／翻攝
警官林振宏因貪汙被判十六年定讞，前天跳愛河獲救。 記者賴郁薇／翻攝

賭博 收賄 愛河 貪汙

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