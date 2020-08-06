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屏縣萬丹鄉公所主秘圖利廠商涉貪瀆 屏檢起訴4名公務員

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署偵辦萬丹鄉鄉公所，有公務員涉嫌洩漏相關採購資訊以圖利特定廠商與違反政府採購反等不法情事，經廉政署南調組調查發現，萬丹鄉公所主秘鄭光輝與公所張姓、余姓、劉姓課長與6名廠商，共10人，檢方依貪汙罪起訴，考量在偵查中坦承，廠商以繳回不法得利約45萬元，建請法官減輕量刑。

萬丹鄉公所第二納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程之公共藝術設置的勞務採購標案，公所在2018年8月20日開標，得標廠商承諾回饋方案包括在工程範圍的綠地，四維國小旁三角公園內，以45萬元建置「紅豆地景藝術作品」。檢方發現，鄭姓主秘有意將該工程給黃姓廠商施作，事前將徵選委員名單的秘密事項洩漏給黃姓廠商。從中獲得第一序位與優先參加鑑價會議的權力。

另外，2019台灣燈會屏東33鄉鎮市點亮計畫-萬丹鄉公所特色花燈車勞務採購標案中，鄭姓主秘為讓黃姓廠商取得該標案乘坐，將該標案採評選方式以參考最有利標精神的決標方式辦理，也為讓黃姓廠商得標，由公所余姓人員配合將標案相關訊息應保密事項洩漏給黃姓廠商，讓黃姓廠商可以事先規畫設計與預先備標。

檢方查出，2018、 2019年的屏東萬丹紅豆牛奶節相關活動，鄭姓主秘也都事前洩漏相關採購需求的內容給黃姓廠商。

檢方指出，公所鄭姓主秘、張姓、余姓與劉姓課長，黃姓廠商等人，在偵查中自白，其中黃姓廠商等人已繳回不法所得，44萬8000多元，建請法官減輕其刑。

屏東縣萬丹鄉公所。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉公所。記者劉星君／攝影

萬丹 屏東 台灣燈會 貪汙

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