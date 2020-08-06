青年帶13歲少女上摩鐵嘿咻 少女媽媽為他求情獲緩刑

彰化縣陳姓青年被控在兩年前，帶13歲未成年的少女小蘋（化名）至飯店及摩鐵嘿咻，事後雙方調解成立，二審查出陳還要求少女為他串證，而少女的媽媽為陳求情稱「如果他被關了，對未來可能會有更大的影響，對於女兒心裡也會更加的自責難過」，少女及媽媽都同意給他自新的機會，台中高分院依姦淫幼女罪將他判刑2年，緩刑5年。

判決書指出，陳姓青年（23歲）於2019年間，透過網路遊戲結識年僅13歲的少女小蘋，同年8月間、及同年10月5 日中午，帶少女到中市東區某飯店、彰化縣和美鎮某摩鐵房間內，兩度與少女嘿咻，經少女的媽媽報警查獲，

陳坦承與小蘋發生兩次性行為，但否認知悉被害人未滿14歲，並辯稱「我沒有問過被害人年紀，不知道被害人尚未滿14歲」等語。他的辯護人亦說「當事人並不知道她具體生日為何，國二有可能滿14歲，但也有可能未滿14歲」。

二審合議庭以兩人對話紀錄中，陳提及「而且你要說，你跟我說你16歲，而且我不知道你國二」等語。可見若被害人不曾告知陳真實年齡即13歲，陳又何必事後跟被害人串證，要求被害人要說「你跟我說你16歲」。

合議庭審酌，陳與小蘋是男女朋友關係，且陳犯後坦承犯行，事後與被害人、及被害人的媽媽和解，獲得其等原諒且已履行調解內容。被害少女的媽媽表示「如果他被關了，對未來可能會有更大的影響，對於女兒心裡也會更加的自責難過」。

少女的媽媽當庭為陳求情稱「他還年輕，希望給他一個機會，他有跟我全家道歉，他和他的母親都非常有誠意，我全家都感受到了」，足認陳確有悔過之心，並彌補對被害人、被害人之母所生之損害，因此減輕其刑，宣告緩刑5 年，以啟自新。