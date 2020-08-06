撞死烘焙師3年了 家屬收到酒女第一封信「對不起你們」

金錢豹顏姓女服務生在2017年11月間涉嫌吸毒、酒駕，撞死騎機車的陳姓烘焙師，入監服刑至今，去年底，陳的胞姐寫信給顏女，希望顏女「珍惜生命」、「不要再走回頭路」，做出一個典範讓兒子看。陳胞姐今天凌晨在臉書貼出顏女寫下的首封信件，顏女信中寫到，因收容人處遇規定，她要升到三級才能寫信給三等親外的朋友，所以升級後的第一封信就是寫給陳的胞姐，信中除提到自己的近況外，也向陳家人致歉，「對不起你們」。

陳胞姐今天凌晨在臉書貼上顏姓女子寄來的首封信件，信件達5頁，信中顏女除了交代自己在監近況外，也向陳的家人致歉，「我對不起你們」。

顏女信中寫到，去年底收到陳胞姐的信件後，「哭到沒人敢安慰我」，當下情緒十分複雜，但她認為是一個「好的開始」，既然陳的胞姐都願意提筆寫進給她了，她又有什麼好哭的，全都是她的錯，這本來就是該懲罰的結果，再怎麼痛也不會比陳家人失去陳的痛。

顏女信中提到，因為監獄處遇的規定，她要到8月1日升到3級後，才能寫信給朋友，因此第一封信就是寫給陳的胞姐，她也提到，一開始入監時，被用異樣的眼光看待，叫成「金錢豹」時，心裡很難受，還提到監獄有開烘焙班，僅有24個名額，她努力準備，「或許可幫死者完成些許夢想」，考試都獲得「90分、100分」，甚至取得丙級證照，但最後仍未獲得資格，現在她只想服完刑後，出獄與陳的胞姐一起當志工，也希望陳的胞姐與家人都平安。

陳的胞姐在臉書貼文寫到，父母知道顏女寫來信件，父親有感概，母親則沒表示意見，只說「你想改變什麼？」也不希望她再寫信給顏女，甚至希望她關閉臉書。

但陳女胞姐寫到，一年多來知道她不能對三等親以外的書信來往，雖然想再寫些什麼，但又沒什麼想說的，終於等到了這封，總算有個契機可以提筆。「門開了，光就進來了」。

金錢豹顏姓女服務生在2017年11月間涉嫌吸毒、酒駕，撞死騎機車的陳姓烘焙師，顏女2018年遭法院判刑9年6月、賠償1068萬元確定，顏女放棄上訴，入獄服刑迄今。

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