影／談立委收賄風暴 朱立倫強調：查辦到底
國民黨前主席朱立倫今早南下輔選高雄市長候選人李眉蓁，關於跨黨派立委收賄風暴，他強調清廉是一切民主政治重要的基礎，任何讓民主崩壞的貪瀆事件都絕不容許，希望這次的事一定要全面偵辦，徹查到底。
朱立倫表示，民眾目前擔心的不單是目前發生的案件，還包括傳聞中的金控交易、過去媒體轉手及上市公司等問題，這中間是否有著什麼樣的隱情。
他認為，任何造成民主的崩壞的黑手，任何的惡勢力，都要徹查到底，都希望徹底查辦到底，讓社會不再有惡質的政治力介入，「希望民進黨執政當局，一定要秉持這樣的原則」。
另針對美國衛生部長一事，是否意味台美關係的深化，朱立倫表示，目前台美關係非常穩定，此時美國有內閣閣員級的官員要來台灣訪問，在疫情最嚴重的時候大家可以交換意見，他希望，美方將來在疫苗生產過程，能讓台灣一起參與，獲最新最快的資訊。
朱更表示，從政治的層面，當然希望台美關係更可以為密切，從二千年的美國交通部長，到前兩年環保署長、到現在衛生部長來，都是很好的發展，他希望官員訪台也能大家看得到台灣民主發展的結果。
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