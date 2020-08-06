日本樂團來台「露鳥」返國拘不到 主唱不再來逃追訴期

日本「銀杏BOYZ樂團」主唱峯田和伸2007年應台灣音樂展演協會邀請來台演出搖滾樂，台上突然脫褲「露鳥」，依公然猥褻罪法辦，法官傳、拘不到，對他發布通緝，不過，峯田和伸從此不再來台，最近逃過法律追訴期，台北地院今天判他免訴。

在日本地下樂界頗富知名度的「銀杏BOYZ」，以龐克樂曲風加上大膽言論著稱，當年來台前，峯田和伸在部落格上張貼露點照，日本歌迷呼籲「一定要在台灣全裸喔」，峯田和伸來台表演，果然應觀眾要求做到。

檢方指控，峯田和伸2007年7月28日在台北市立兒童育樂中心野台開唱的「風舞台」演出，演出到一半興奮「露鳥」，時間約40秒左右，移送法辦。

警方偵訊時，峯田和伸稱，在日本表演也脫光衣服，不知道台灣的法律尺度；檢方調查時，他改稱因為全身是汗，導致褲子滑到膝蓋，檢方仍依公然猥褻罪法辦他，聲請簡易判決處刑。