台中鉛中毒案 國民黨前主委妻鉛中毒將提告求償

國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子昨驚傳也因吃了中醫師呂世明的藥而鉛中毒，他上午說，妻子因罹癌而求助呂，未料卻還因此鉛中毒，遭受再次的打擊，昨得知檢驗結果時，忍不住爆哭出來，他也十分無語。

陳明振上午說，雖然如此，但他仍肯定呂世明在看病時態度親和，望聞問切十分仔細，妻子看病一年年來病情確有改善，但不知為何這一個月來病況轉惡，吃了藥就胃翻滾、絞痛，連吃的東西都因噁心而吐掉，經常因此無法進食。

他說，十分感謝市議員張彥彤說出了自己鉛中毒的慘況，讓他也能警覺而帶妻子去檢驗，否則妻子恐怕病情還會持續嚴重下去。

陳明振說，事已至此，妻子在中國醫藥大學附醫進行解毒，初期三個月就要花上16萬元，如果藥粉檢驗出來的確含重金屬，這部分他會配合張彥彤進行司法程序，查明責任，並依法提告和求償。

另他也透露，以往每周帶妻子看診，掛號費一百元，拿藥900元，這樣持續了1年多。他也聽聞，其他的人因症狀不同，費用還有更高的。

陳明振因妻子前年7月發現罹患乳癌，他在九合一大選後去年2月正式請辭市黨部主委職務，回歸家庭，侍奉老母親，照顧罹癌的妻子。