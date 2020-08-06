北部國立大學副校長攻擊總務組長 僅因採購防疫物資爆衝突

北部某國立大學黃姓副校長因採購防疫物資問題和總務處1名組長起口角，黃質疑對方遞上的公文不符程序，但對方認為沒有問題，2人竟爆發肢體衝突，黃拿公文夾打傷組長左臉，對方不甘受害報警堅持提告，檢方訊時黃坦承犯行，另有驗傷報告佐證，偵結依傷害罪起訴這名副校長。

檢警調查，黃姓副校長今年3月18日早上11點多，在副校長室內和總務處組長討論防疫物資採購、管理相關內容，未料2人討論過程中卻起了口角，黃因質疑王遞上的公文不符合要求，竟情緒失控拿起桌上的公文夾直接朝組長臉部攻擊。

對方被打後左臉挫傷，他不甘受侮隨即到醫院驗傷，並報警堅持對黃提告傷害；檢方訊時，黃坦承說，當時在退回公文夾時，因不慎傷害到組長，而被害的組長指證歷歷，雙方並未和解，檢方偵結認定黃犯嫌明確依傷害罪嫌起訴他。