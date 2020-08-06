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19歲獨生女逆倫教唆男友殺母 二審維持15年半徒刑

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市19歲鄭姓女子不滿情路受父母阻擋，去年三番兩次教唆21歲韓姓男友「殺爸媽」，兩人密謀趁鄭母赴大社金龍果菜市場買菜時下殺手，鄭母遭韓男用利刃刺喉慘死。鄭女、韓男涉共犯殺害直系血親尊親屬、殺人重罪，一審分別判處有期徒刑15年6月、13年8月；二審今天宣判，維持原判決，還能上訴。

在押的韓男今有借提出庭，聽完判決結果後，表示「沒有問題，謝謝法官」。

橋頭地院一審認為，鄭女因不滿母親總說「高中交男友太早」，嚴格管教、每天都要查看手機，一時糊塗想逃離拘束才起殺機，至於韓男，因喜歡女方而喪失理智動手當大庭廣眾之下行兇，兩人行為造成鄭母身亡，害家屬痛失至親，且嚴重影響社會治安。

駭人大社命案發生在去年7月間，檢警追查才發現，是死者獨生女教唆男友狠下殺手。起訴指出，鄭女、韓男前年開始交往，但因女方家長管教甚嚴，兩人約會時間少，鄭女萌生不滿，想要「殺爸媽」，教唆男友動手殺害母親，甚至在韓男殺意動搖時，威脅「我看我們不用試婚紗了」、「不然我們就分手」，兩人密切討論行凶計畫。

熟知鄭母買菜路線的韓男，提早躲藏在果菜市場停車場，下手刺殺後，隨即帶著陪同鄭母買菜的鄭女逃逸。

橋頭地檢署起訴認定鄭女、韓男遇到感情問題，卻未循正道溝通化解，反而逆倫行兇，分別涉犯教唆殺害直系血親尊親屬、殺人罪嫌，惡性不輕，請求從重量刑；然而橋頭地院認定兩人同是共犯。

韓男、鄭女在法院訊問時均坦承犯行，「知道錯了」；韓也在看守所寫悔過書，當庭呈給審判長閱覽。被害人家屬明確表示，不希望韓、鄭遭判死刑或無期徒刑，女方更獲家屬原諒。

橋頭地院衡量後，認為兩人還年輕，始終坦承犯行，深知悔悟，再犯可能性不高，依共犯殺害直系血親尊親屬、殺人重罪，各判處兩人有期徒刑15年6月、13年8月，並分別褫奪公權8年、7年。二審認為原審無違誤，駁回上訴，維持原判決。

高雄市鄭姓女子教唆韓姓男友殺害母親，橋頭地院依共犯殺害直系血親尊親屬、殺人罪，橋頭地院一審分別判處兩人有期徒刑15年6月、13年8月。圖／報系資料照
高雄市鄭姓女子教唆韓姓男友殺害母親，橋頭地院依共犯殺害直系血親尊親屬、殺人罪，橋頭地院一審分別判處兩人有期徒刑15年6月、13年8月。圖／報系資料照

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