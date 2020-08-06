快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯市府原委會前主委陳士章涉洩密 繳20萬獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，被控於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。記者賴佩璇／攝影。
台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，被控於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。記者賴佩璇／攝影。

台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，涉於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。台北地檢署調查後，認定陳士章涉犯刑法洩密罪命，考量坦承犯行且無前科，而廠商也沒標到，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫20萬元。

陳士章是阿美族，曾任柯市府原民會主委，任期為2017年2月2日至同年9月1日，在任內爭議不少，短短7個月就下台，後來擔任時代力量前立委高潞‧以用辦公室主任。

去年7月16日，立法院中興大樓中午發生口角，目擊者表示，看見高潞‧以用與陳士章在樓梯間發生爭吵，女方尖叫聲甚至引發旁人圍觀，警方也隨後前來關心情況。

陳英傑於碁石國際智權顧問公司擔任智權顧問，畢業於逢甲大學企業管理研究所、台北科技大學電機工程系，為北京中國政法大學法學博士候選人。

檢方調查，陳士章於2017年間，在一起勞務採購案招標前，將「原住民族智慧創作保護專案管理計畫」標案相關條件等資訊，洩漏給陳英傑，影響標案競爭公平性，涉嫌違反政府採購法第34條第1、2項規定。不過，後來這起標案因評選不合格而廢標。

今年4月17日，檢廉兵分5路搜索陳士章與廠商等住居所，並以被告身分約談陳士章、以第三人身分約談陳英傑到案。檢方複訊後，認為陳士章涉犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外應秘密消息罪，命以20萬元交保；陳英傑則以證人身分請回。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

高潞‧以用 原住民 時代力量 柯文哲

延伸閱讀

出事就說「國民黨也一樣」 選民進黨來幹嘛？

御用綠色評委横行政府標案 文創業者：劣幣驅逐良幣

標案評委綠油油 藍促修採購法

冷眼集／黨政媒一家親 綠結構性壟斷

相關新聞

北部國立大學副校長攻擊總務組長 僅因採購防疫物資爆衝突

北部某國立大學黃姓副校長因採購防疫物資問題和總務處1名組長起口角，黃質疑對方遞上的公文不符程序，但對方認為沒有問題，2人...

19歲獨生女逆倫教唆男友殺母 二審維持15年半徒刑

高雄市19歲鄭姓女子不滿情路受父母阻擋，去年三番兩次教唆21歲韓姓男友「殺爸媽」，兩人密謀趁鄭母赴大社金龍果菜市場買菜時...

台中鉛中毒案 國民黨前主委妻鉛中毒將提告求償

國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子昨驚傳也因吃了中醫師呂世明的藥而鉛中毒，他上午說，妻子因罹癌而求助呂，未料卻還因此鉛中...

柯市府原委會前主委陳士章涉洩密 繳20萬獲緩起訴

台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，涉於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。台北地檢署調查...

台南衛生局長爆婚外情請辭 女秘書前夫：公理得到伸張

台南市衛生局長陳怡遭爆與女秘書搞婚外情，他以健康因素為由向市長黃偉哲請辭今獲准，女秘書的前夫表示，這是還他一個公道，社會...

日本樂團來台「露鳥」返國拘不到 主唱不再來逃追訴期

日本「銀杏BOYZ樂團」主唱峯田和伸2007年應台灣音樂展演協會邀請來台演出搖滾樂，台上突然脫褲「露鳥」，依公然猥褻罪法...

N號房引憂！ 散布裸照多用情堪憫恕輕判 司法院推改善

南韓N號房等事件引發社會對散布私密、情色影像犯罪關注，怎麼量刑也是國人關心焦點，司法院日前邀審、檢、辯、學和相關團體召開...

2名小黃司機勾結移工販毒 2輛小黃拍賣共41萬繳國庫

越南移工阮男、陳男與台灣計程車司機王男、利男，涉嫌組成販毒集團，在台中地區販賣安非他命給外移工，經檢察官指揮保三總隊第一...

騙少女穿「肚兜、絲襪」迷昏性侵 保全公司經理判10年

曾從事保全業的羅姓男子，以藥物迷昏想打工求職的未成年少女，幫其中一人穿肚兜、絲襪，拍下與他性交的猥褻照，性侵另名少女；法...

影／辦門號換現金詐騙牟利逾千萬 警逮20人

辦門號換現金貪圖小利，小心淪為詐欺集團共犯；台南市政府警察局刑警大隊獲報，有民眾遭詐騙集團假冒身分申辦門號，經半年偵辦，...

酒測值高達1.15 高雄男酒駕開車自撞路樹

高雄蕭姓男子今凌晨3點多時，開車載著友人郭姓男子，行經前鎮區中山三路時，疑因酒駕自撞路樹，導致路樹攔腰截斷，車輛前方板金...

肇事致人受傷遭記違規3點？女子提訴訟告贏嘉義監理所

謝姓女子去年12月1日11時駕駛轎車，行經嘉義縣布袋鎮台17線135.9公里處，與黃姓婦人騎機車發生碰撞，警方認違反道路...

熱門新聞

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

貨車司機幫警追酒駕騎士 遭她狂罵：有酒駕就要被撞嗎？

司機送貨是臨時停車或違規停車？ 交通部函示說分明

台中新社知名鐵皮餐廳大火 濃煙直竄天際火勢驚人

也是盛唐中藥？國民黨前台中市黨部主委太太也鉛中毒

時力若僅停權徐永明 林穎孟、黃郁芬恐退黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。