扯！移民署科員戀上空姐 好奇偷查情敵個資下場出爐

移民署國境事務大隊李姓科員因感情糾紛，認為另名郭姓男子頻追求他的空服員女友，以公務電腦登入「入出國查驗系統」偷查郭個資，還翻拍用LINE傳出，郭輾轉接獲照片向移民署投訴並提告，審理時李辯稱「一時好奇」才偷查，法院依洩密罪判他6月，緩刑5年，向公庫繳10萬元，可上訴。

起訴指出，李男（27歲）負責入出國證照查驗、鑑識，以及國境線入出國安全管制、面談等事務，因認郭男長期要追求他空姐女友不成，竟好奇利用職權偷查郭個資，去年5月20日早上10點值班時，用個人帳密登入公務電腦「入出國查驗系統」，輸入郭身分證字號查詢，再截圖LINE給女友。

檢方訊時，李坦承不諱，表示因感情糾紛才偷查郭男個資，檢方以郭假借職務取得郭個資，再洩漏給同事，主觀上顯有損害他人利益意圖，客觀上也損害郭，認定李同時涉犯洩密、個資法，從重依個資法起訴他，另李為公務員，建請法院加重其刑。

法院審理時，李坦承偷查個資，辯稱當時自己和郭男都喜歡同一個女生，他知道郭是台南人，好奇是住台南哪一區，所以才用公務電腦查詢並截圖，後來又和女子聊天時談到郭，才會把照片傳給她。

李的辯護人說，李一時好奇翻拍個資，但並非為獲取不法之財產上利益或損害告訴人利益而為，不具備個人資料保護法第41條之特別主觀要件，不成立該罪。

法院審酌，修正後的個資法41條所謂「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，所謂利益應目的性限縮僅指「財產上利益」，本件難認李有為財產上利益，或損害郭財產上利益，因此不符合個資法要件。