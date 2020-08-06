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玷辱少女未給付和解金 檢提上訴後馬上支付

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民莊姓男子被控與15歲少女小蘋（化名）嘿咻，雙方以50萬達成和解，一審依妨害性自主將他判刑1年，檢察官提起上訴，指出莊男於原審審理時應允先支付30萬元，然分文未償，顯然以此手段故意欺騙法院換取輕判，請從重量刑，台中高分院查出莊在二審審理期間，已由他的母親給付少女家人30萬，遂將全案駁回。

判決書指出，莊男於2018年初透過社群網站Facebook結識15歲少女小蘋，同年9月至11月中旬，先後12次帶少女至摩鐵、賓館發生12次性關係，經少女的媽媽從女兒的手機Line通訊軟體對話訊息，獲悉莊與她女兒性交，導致女兒懷孕並服用墮胎藥，乃偕同女兒報警處理。

台中地院審理時，莊男就民事部分與被害人和解成立，由莊賠償被害人50萬元，並同意先支付部分款項30萬元，一審遂將莊男輕判1年。

檢察官不服提起上訴，指出莊男於原審審理時，應允支付和解金額應付款項中的30萬元，然分文未償，莊男顯然以此手段故意欺騙法院換取輕判，犯後態度不佳，請予從重量刑。

二審審理時，莊男表示已於今年3月13日，委由母親將30萬元，匯款至調解時約定的指定帳戶中，因他在監服刑，由母親代為籌款，且30萬數額非小，籌錢較慢，才會被檢察官誤會是以欺騙取得原審法院有利量刑。台中高分院合議庭認檢察官上訴無理由，遂將全案駁回。

台中市民莊姓男子被控與15歲少女小蘋（化名）嘿咻，雙方達成和解，一審將他判刑1年，檢察官以他分文未給提上訴，二審審理時，莊由母親給付部分和解金，合議庭將全案駁回。圖／本報資料照
台中市民莊姓男子被控與15歲少女小蘋（化名）嘿咻，雙方達成和解，一審將他判刑1年，檢察官以他分文未給提上訴，二審審理時，莊由母親給付部分和解金，合議庭將全案駁回。圖／本報資料照

檢察官 摩鐵

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