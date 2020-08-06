招攬匯兌投資…菲移工欺同鄉 吸金八千萬收押

菲律賓女看護工吸金8000多萬元，台中檢警至她的住處搜索，查扣相關帳冊。圖／台中地檢署提供

菲律賓女看護奈莎涉嫌替在台同鄉匯兌現金回菲國，宣稱存放資金可增值，卻未依約加碼匯兌，向二○○多名菲籍移工吸金八○○○萬元，被警方拘提移送，台中地檢署依涉詐欺、銀行法罪嫌，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院昨裁准。

奈莎（卅二歲）並非首次涉及詐欺，前年她涉嫌向同鄉莉姿等人佯稱，取得多家科技公司移工購買手機的訂單，要代銷手機給移工，由莉姿等人提供手機，透過她交給訂購的移工，藉此向莉姿等人騙得上千支手機，去年被依詐欺罪起訴。

檢警調查，去年二月起，奈莎夥同友人在臉書張貼「高額地下匯率投資方案」訊息，宣稱可協助菲律賓移工將台幣一元換為披索一點六八元，匯兌給在菲國家人，若存放一個月可換披索二點五元，放七十五天再加碼到七至八元。

奈莎透過在台北市、桃園市、台中市、嘉義縣等地的下線同夥，向菲籍移工招攬投資，起初依約匯款至菲國，去年九月開始不匯錢，且避不見面。

受害移工逾二○○人，每人被騙五萬至上百萬元不等，不乏知名科技公司聘雇的移工，有人向馬尼拉經濟文化辦事處台中、台北分處及台中市調查處陳情、報案，台中地檢署今年初展開調查。

檢警自今年五月起分批搜索下線成員住處，前天搜索奈莎位於台中市住處並拘提她到案，當場查扣帳冊等證物，她雖否認犯案，但相關事證顯示涉嫌重大，仍遭羈押禁見。