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影射陸網軍為韓國瑜買粉專 楊蕙如不起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北報導

「卡神」楊蕙如（右）除被控率網軍在網路上攻擊我國駐日本大阪辦事處官員，還被查出她的手機曾發文影射中國網軍買粉專與韓國瑜有關。圖／聯合報系資料照片
「卡神」楊蕙如（右）除被控率網軍在網路上攻擊我國駐日本大阪辦事處官員，還被查出她的手機曾發文影射中國網軍買粉專與韓國瑜有關。圖／聯合報系資料照片

「卡神」楊蕙如被控操作網軍帶風向指責我駐日本大阪辦事處案遭起訴外，去年四月又在ＰＴＴ上貼一篇「中國網軍買粉專是否與王金平韓國瑜有關？」文中點名財團法人農漁會南區中心，南農中心提告，台北地檢署追查貼文ＩＰ來自楊蕙如手機，但以無法證明是楊女貼文，且並無損害南農中心的主觀犯意，未傳楊蕙如到案說明，昨天直接對楊女處分不起訴。

檢方雖作出不起訴處分，但此一調查事實顯示楊蕙如在網路上散布假訊息等行為，並非只有一次，且從未遭法辦，法界人士指出，南農中心如對不起訴結果不服，可依法聲請再議。

檢方調查，去年四月七日，有網友以帳號「陌生人」登入ＰＴＴ實業坊，發表標題「中國網軍買粉專是否與王金平／韓國瑜有關？」的文章，文中還貼出一張ＡＴＭ轉帳五七五五元交易明細，指帳號來自「南農中心」，並表示中心執行長林國正是國民黨前立委，與高雄市政府的關聯度非常高，在選舉時都會幫忙組織動員農會造勢。

底下有網友留言指出，「怎麼這麼剛好，中國人買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？錢從中國來的？」「現在都有實際證據證實錢來自國內帳號，而且接手粉專的小編語氣都是中國人，檢調還在睡覺嗎？應該查查爆買粉專的金流，跟韓國瑜、王金平有沒有關係？」

南農中心得知後，不滿被影射是幕後購買金主，特別發聲明強調南農中心是專業的金融資訊處理單位，嚴守農業金融相關法規，僅處理客戶金融交易相關資訊，完全不介入客戶個人交易行為，只要是會員的帳戶交易，訊息欄都會寫「南農中心」，ＰＴＴ所言是客戶在銀行ＡＴＭ的交易行為，與南農中心及農漁會無關。

南農中心認為有人藉此假訊息嚴重影響南農中心及農漁會聲譽，決定提告自清。

警方追查ＩＰ位置來自楊蕙如手機，將楊女送辦。但檢方認為貼文內容並未對南農中心的社會評價造成損害，也無法證明楊女有惡意攻訐、妨害南農中心名譽的犯意，韓國瑜與王金平也未提告，昨處分不起訴。

楊蕙如 王金平 韓國瑜 假訊息 大阪

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