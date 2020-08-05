與妻視訊講話太大聲 移工被室友刺殺 險沒命

越南籍移工阮姓男子與黃姓男子在彰化縣同一公司工作，也是宿舍同房室友，黃男今年2月間跟妻子視訊聊天時，阮男卻要關燈就寢，兩人起口角，黃男還說要找人打阮男，阮男一時氣憤，半夜持折疊刀刺傷黃男，黃差點送命，彰化地方法院依殺人未遂罪將阮男判刑5年6個月。

判決指出，黃男今年2月21日晚間11點飲酒後與妻子視訊聊天時，阮男因不滿黃男說話太大聲，他要關燈睡覺，兩人發生口角後，雖後來關燈了，阮卻氣到睡不著，凌晨一點多黃男起身去上廁所回房時，阮男即持折疊刀刺入黃男腹部，連刺兩刀，造成黃男胃和橫結腸均被刺穿，大量出血，幸好經送醫救治後救回一命。

阮男辯稱，他並不是想殺人，而是想打黃男時，黃還手，他才會又氣得持刀子刺傷黃男，辯護律師也為阮男辯護說，阮並未想置黃於死地，並非殺人未遂而是傷害罪，且阮男離鄉背井來台工作，又因無法和配偶同住一起生活，且又有經濟壓力，受到不公平對待時，情緒較不易平復，才會失控刺傷黃男，盼法官從輕處斷。