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傳士官兜售機密作戰計畫 國防部：已報請檢察機關指揮偵辦

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

未來更科技 法醫所推電腦斷層輔助驗屍

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部法醫研究所今天表示，今年8月1日開始試辦「CT(電腦斷層)」協助相驗解剖科技計畫，是藉由電腦掃描輔助相驗解剖案，以圖像方式增加驗屍報告的信度；法醫研究所代所長、法務部主秘陳宏達說，死者說不出話，要藉由法醫師、科技方式判斷如何死亡。

法醫病理組組長許倬憲說，歐美國家很早就用CT掃描遺體，探求死亡原因，避免遺漏刑案，如果影像判讀無法推定死因，再進行解剖，甚至影像判讀結果可在解剖前增加法醫師心證，更可保全證據提供法庭訴訟之用。

法務部從今年8月1日起為期6個月，預計使用CT掃描10具遺體，第1件於本月4日執行士林地檢署的報驗案，目前也商請台北市殯葬管理處同意，在第二殯儀館相驗暨解剖中心研究增設置放設備的空間。

許倬憲說，CT設備昂貴，法醫所正評估使用二手機的可行性，並在台中、高雄市評估在當地殯儀館或醫院設置CT機器的可能。

法醫研究所代所長、法務部主秘陳宏達。記者王聖藜/攝影
法醫研究所代所長、法務部主秘陳宏達。記者王聖藜/攝影
法醫研究所法醫病理組長許倬憲。記者王聖藜/攝影
法醫研究所法醫病理組長許倬憲。記者王聖藜/攝影

法務部 醫師 保全

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