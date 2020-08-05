謊報漁工逃逸轉入黑市牟利 仲介遭收押禁見

宜蘭檢方今天表示，黃姓人力仲介業者涉嫌將經辦的外籍漁工虛報為逃逸漁工後，再將這些漁工轉入黑市人力市場牟利。承辦檢察官昨天兵分多路搜索後，向法院申請羈押黃嫌獲准。

宜蘭地方檢察署今天表示，日前獲報，有不法人力仲介業者疑似為擴充黑市人力市場牟利，竟利用外籍漁工對台灣環境生疏，不諳法令的弱勢處境，在趁為漁撈雇主辦理仲介業務的機會，將經辦的外籍漁工申報為失蹤，或在申報雇主需求漁工名單時，以少報多，超額申請，最後再將這些人力納入地下經濟人力市場周轉。

檢方調查，這些黑工之後部分被移到其他漁船作業，部分被轉入其他縣市的水產行，讓主管機關無從查緝。檢方獲報後，昨天指揮內政部移民署等單位，兵分多路前往追查，除查扣相關帳冊資料外，另傳喚黃姓人力仲介業者共11名犯罪嫌疑人到案。

檢方表示，經檢察官偵訊後，認為黃嫌涉嫌違反刑法偽造文書、就業服務法、人口販運防制法，且有羈押原因及必要，於今天凌晨向宜蘭地方法院聲請羈押，宜蘭地院之後裁准羈押禁見。其餘人2人交保，8人請回。