快訊

傳士官兜售機密作戰計畫 國防部：已報請檢察機關指揮偵辦

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

謊報漁工逃逸轉入黑市牟利 仲介遭收押禁見

中央社 / 宜蘭縣5日電

宜蘭檢方今天表示，黃姓人力仲介業者涉嫌將經辦的外籍漁工虛報為逃逸漁工後，再將這些漁工轉入黑市人力市場牟利。承辦檢察官昨天兵分多路搜索後，向法院申請羈押黃嫌獲准。

宜蘭地方檢察署今天表示，日前獲報，有不法人力仲介業者疑似為擴充黑市人力市場牟利，竟利用外籍漁工對台灣環境生疏，不諳法令的弱勢處境，在趁為漁撈雇主辦理仲介業務的機會，將經辦的外籍漁工申報為失蹤，或在申報雇主需求漁工名單時，以少報多，超額申請，最後再將這些人力納入地下經濟人力市場周轉。

檢方調查，這些黑工之後部分被移到其他漁船作業，部分被轉入其他縣市的水產行，讓主管機關無從查緝。檢方獲報後，昨天指揮內政部移民署等單位，兵分多路前往追查，除查扣相關帳冊資料外，另傳喚黃姓人力仲介業者共11名犯罪嫌疑人到案。

檢方表示，經檢察官偵訊後，認為黃嫌涉嫌違反刑法偽造文書、就業服務法、人口販運防制法，且有羈押原因及必要，於今天凌晨向宜蘭地方法院聲請羈押，宜蘭地院之後裁准羈押禁見。其餘人2人交保，8人請回。

外籍漁工 檢察官 移民署

延伸閱讀

400億元「花東基金」宜蘭也想要 洪宗楷：硬要加入邊緣化

新北議員黃永昌疑A二千萬助理補助 法院裁定收押禁見

嘉義鐵路警察遭殺害 思覺失調症凶嫌延長羈押2月

這縣市觀光人潮比宜蘭還誇張 名店全在排隊超崩潰

相關新聞

等不到華南王子真心認錯 吳欣盈嘆：贏了官司卻失去婚姻

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院今更一審今判林知延拘...

新北議員黃永昌疑A二千萬助理補助 法院裁定收押禁見

國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌利用人頭詐領助理補助款逾2千萬元，今天被新北檢調搜索，經漏夜偵訊，稍早被法院裁定收押禁見。...

原住民歌手228公園長期搭帳篷抗議總統挨罰 法院判免罰

原民歌手巴奈．庫穗與其丈夫依斯坦達霍松安．那布，長期駐紮228公園，並以「原轉小教室」形式抗議「原住民族土地或部落範圍土...

檢察長關說摘不摘「主任」烏紗帽？ 法務部長批「再酌」

桃園地檢署前檢察長彭坤業因接受前法務部長邱太三關說、公訴檢察官施壓，彭事後調台灣高檢署主任檢察官，但他是否還適合擔任二審...

新北議員黃永昌涉詐2千萬助理費羈押禁見 地方風評是老實人

新北市國民黨市議員黃永昌，涉嫌詐領市議會公費助理補助款近2千萬元，新北檢警昨帶回黃永昌夫婦等15人，並向法院聲請羈押禁見...

男醫院看診不滿醫師態度 飆罵三字經雨傘戳人遭判刑

温姓男子去年在台北榮總心臟內科看診時，不滿周姓醫師回答妻子提問語氣，竟飆罵三字經，還拿雨傘刺戳醫師。士林地方法院認定，温...

影／涉詐2千萬助理補助款 新北議員黃永昌羈押禁見

國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌詐領市議會公費助理補助款近2千萬元，用於支付自己保全公司的員工薪水，違反貪汙治罪條例；新北...

陳玉珍不滿遭爆和方芳芳姊夫曖昧 求償又敗訴

國民黨立委陳玉珍擔任金門縣議員期間，被鏡週刊爆和藝人方芳芳姊夫搞曖昧，她認為報導不實，且記者沒有合理查證、侵害她名譽權，...

菲女移工向2百同鄉吸金8千萬 法官裁定羈押禁見

菲律賓女看護工Nelsa奈莎，去年與友人組成吸金詐騙集團，涉嫌以「高額地下匯兌投資方案」，在台北、桃園、台中、嘉義等地區...

衛生局不倫戀女主角前夫陳情 謝龍介：若不處理台南沒希望

台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書不倫戀，市長黃偉哲表示，將等司法審理告一段落後再處理。市議員謝龍介今天接到女秘書前夫的陳情...

嘉義鐵路警察遭殺害 思覺失調症凶嫌延長羈押2月

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，嘉義地院一審認鄭罹患思覺失調症，判鄭無罪，檢方不服上訴，經嘉義院檢攻防，台南高分院裁...

連千毅直播竟遭他詐騙 出貨1萬2手錶才驚覺匯款是假的

高雄郭姓男子去年9月間向連千毅的臉書直播拍賣，下單「CURREN（卡瑞恩）」廠牌2支手錶，總計應付1萬2650元，不料他...

熱門新聞

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

徐永明、趙正宇交保 孫大千：法官是雙標糊塗了嗎？

影／「庭豪任務完成了」 21歲殉職警完成器捐今移靈

貨車司機幫警追酒駕騎士 遭她狂罵：有酒駕就要被撞嗎？

邱顯智：決策委員北院接徐永明 行為不宜

司機送貨是臨時停車或違規停車？ 交通部函示說分明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。