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檢察長關說摘不摘「主任」烏紗帽？ 法務部長批「再酌」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

桃園地檢署前檢察長彭坤業因接受前法務部長邱太三關說、公訴檢察官施壓，彭事後調台灣高檢署主任檢察官，但他是否還適合擔任二審主任，基層質疑聲不斷；檢察官評鑑委員會建議對彭警告、檢審會追認，法務部職期審查會也討論彭的職務是否更動，最後建議不更動，但公文送法務部長蔡清祥後，蔡批「再酌」。

蔡清祥批示人事建議案「再酌」後，職期審查會何時再開會討論「彭案」，目前無定論，這起受矚目的檢察人事案，尚未塵埃落定；法務部長蔡清祥說，他認為職期審查會考慮不周、與外界期待有落差，希望能重新討論。但彭的職務也因此暫時不會更動。

職期審查會功能在審查一、二審主任檢察官適任與否，一、二審主任檢察官在任內被「拔官」的次數，鳳毛麟角，審查委員則包括政務次長、常務次長、檢察司長、檢察總長，高檢署檢察長、高分檢檢察長等，屬檢察體系最高層。

事實上，職期審查會去年曾討論「彭案」，不過，有委員認為關說疑案「案發時」彭是檢察長，但委員應僅就「主任檢察官」職務審查，「彭案」不適格。

不過，在檢評會、檢審會先後建議、作成彭坤業警告處分後，職期審查委員認為，彭到底該不該當二審主任檢察官，有討論必要，於是開會審查，但第一次建議內容沒有通過蔡清祥的許可。

彭坤業被指關說事件發生在去年，事發後，彭調台灣高檢署擔任主任檢察官，靜候行政調查，但檢察圈、政界都對人事安排一直有雜音。

檢審會去年第一次審議彭坤業時，彭自請送監察院調查，監察院今年二月決議不彈劾彭，之後，檢評會決議建議檢審會對彭記警告處分，檢審會買單。

依台灣高檢署作成的調查報告，彭坤業與前法務部長邱太三處理稅法有關的認罪協商陳情案，關說基層檢察官，報告認定，邱太三先接受陳情，轉告彭坤業，彭指示襄閱主任檢察官以降，要求檢察官配合，報告同時認定彭的做法「難認周延妥適」。

彭坤業對捲入風波曾說，他依法糾正錯誤，卻被建議懲處，並以「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」佐證，稱自己依照條文要求走完協商程序，有何不對？彭還認為，公訴檢察官一開始同意要認罪協商又反悔，才影響司法公信力。

法務部長蔡清祥。記者侯永全／攝影
法務部長蔡清祥。記者侯永全／攝影

檢察官 法務部 蔡清祥

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