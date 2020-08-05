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新北議員黃永昌涉詐2千萬助理費羈押禁見 地方風評是老實人
新北市國民黨市議員黃永昌，涉嫌詐領市議會公費助理補助款近2千萬元，新北檢警昨帶回黃永昌夫婦等15人，並向法院聲請羈押禁見，法院今裁定黃永昌羈押禁見，消息傳出後都讓藍綠議員感到驚訝。
黃永昌是里長出身，曾當選過台北縣議員，新北升格後更連續3屆當選新北市議員，昨消息傳出後藍綠議員都感到訝異，皆認為黃在地方評價好，屬於憨厚老實的人，屬於認真型議員，沒想到竟涉詐領助理補助款。
地方人士指出，黃永昌勤跑行程，與幾個里關係穩固，因黃有經營保全公司關係，許多政治人物不易進入的公寓大樓，黃的相關文宣都能輕易打入大樓，因此票源都相當穩定，且具有實力。
調查人員發現，黃永昌詐領的補助款有部分轉匯到妻子帳戶，用於私人開銷，另有一部分的錢被他拿去支付他個人經營的保全公司員工薪水，因此認定其涉犯貪汙治罪條例，詳細金流和不法所得還要進一步調查。
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